Угорщина показала викрадення українських інкасаторів

У пʼятницю, 6 березня, уряд Угорщини опублікував відео з викраденням інкасаторів та службових авто державного банку України «Ощадбанк». В Угорщині стверджують, що правоохоронці діяли у межах операції «Український золотий конвой» й звинувачують Україну у відмиванні грошей.

На оприлюдненому відео видно, що угорські силовики захопили автомобілі українського банку на одній з АЗС. Судячи з титру на відео, так зване затримання здійснювали співробітники Антитерористичного центру Угорщини. Також на кадрах видно, що інкасаторів, які супроводжували цінний вантаж, поклали обличчям до землі та наділи кайданки, а два службових авто «Ощадбанку» – опломбували.

Крім того, угорський уряд опублікував гроші та злитки золота, викрадені зі службового транспорту державної установи. Влада Угорщини стверджує, що вилучила вантаж у звʼязку з підозрою у відмиванні грошей.

«На фотографіях "Акція українського золотого конвою". У четвер затримали сімох громадян України, серед яких колишній генерал секретної служби, які через Угорщину перевезли 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота з Австрії через Угорщину. Національна податкова та митна служба розслідує підозру у відмиванні грошей», – підписав фото угорський уряд.

Також Угорщина заявила, що українців депортували з країни, водночас українське МЗС цю інформацію поки що не підтвердило.

Нагадаємо, в ніч на 6 березня «Ощадбанк» та МЗС України повідомили про викрадення сімох інкасаторів державного банку та двох службових авто, які перевозили десятки мільйонів доларів та євро, а також злитки золота, межах виконання міжнародної угоди з «Райффайзен Банк, Австрія».

5 березня Володимир Зеленський, реагуючи на блокування Угорщиною виділення Україні позиви від ЄС, заявив, що може залучити українських військових, щоб переконати премʼєра Віктора Орбана зняти «вето».

Водночас Віктор Орбан пригрозив Україні змусити силою поновити транзит російської нафти «безумовно та якомога швидше».