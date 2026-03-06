Місто намагається уникнути підвищення вартості проїзду

Львівська міська рада відмовила перевізникам у підвищенні вартості проїзду у громадському транспорті через зростання цін на пальне. Натомість у місті напрацюють альтернативні рішення і спостерігатимуть за ситуацією. Такими є результати засідання виконавчого комітету Львівської міської ради у п’ятницю, 6 березня.

Перевізники просили підняти вартість проїзду на 10 грн. Натомість директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило запропонував тим часом тимчасово скасувати безкоштовну пересадку у громадському транспорті Львова. Це, за його словами, допоможе закумулювати понад 10 млн грн на місяць. Також Олег Забарило запропонував перекласти пільгові перевезення мешканців Львівської області на їхні громади. Такі перевезення становлять 15% від всіх поїздок у громадському транспорті Львова.

«Ми були проти перегляду вартості самого проїзду. Це б стосувалося великої кількості людей. Зараз для пасажирів зміниться те, що протягом 40 хвилин вони не зможуть скористатися безкоштовною пересадкою, натомість оплачуватимуть кожну поїздку окремо. На сьогодні передумов, щоб переглядати тариф, я не бачу. Безкоштовну пересадку ми відновимо при першій можливості», – сказав Олег Забарило.

Під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради вирішили допрацювати ці пропозиції до 16 березня. Протягом цього часу до громад Львівської області мають скерувати листи із закликом компенсувати пільгові перевезення своїх мешканців у Львові. У разі відмови — відбуватиметьсяпроцедура деактивації пільгових ЛеоКарт. У Львівській міськраді переконані, що такі дії допоможуть уникнути підвищення вартості проїзду. Надалі місто спостерігатиме за ситуацією із цінами на пальне.

Керівник концерну «Екопастранс» Ігор Самардак підтримав пропозиції Львівської міської ради.

«Дуже розумне рішення, оскільки проблему вдалося розділити на трьох. Частину мусимо нести на собі. Частину на мешканців, скасувавши безкоштовну пересадку, частину місто взяло на себе, гарантуючи 100% оплату пільгових перевезень. Це розумне і швидке рішення», – сказав Ігор Самардак.

Нагадаємо, 5 березня Львівська міськрада повідомила, що автомобільні перевізники, які обслуговують міські автобусні маршрути у Львові, звернулися до міста з проханням переглянути тарифи на проїзд у громадському транспорті. Із заявою про підвищення вартості проїзду до міської ради звернулися ПАТ «Львівське АТП-14630», ТзОВ «Міра і К», ТзОВ «Фіакр-Львів» і ТзОВ «Успіх БМ», які входять до складу концерну «Екопастранс». Своє прохання вони обґрунтовують різким зростанням цін на дизельне пальне.

Новина доповнюється...