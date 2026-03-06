Мати впродовж двох років отримувала компенсації від держави через фейкові хвороби дитини

Залізничний районний суд Львова визнав уродженку села Чорний Острів Жидачівського району Світлану Водзянську винною у підробці медичних довідок про рідкісну хворобу її сина, який насправді був здоровим. Матері призначили три роки позбавлення волі, але змінили покарання на один рік іспитового строку.

За матеріалами справи, Світлана Водзянська через інтернет неодноразово купувала фальшиві медичні довідки про нібито хвороби її сина, надавши продавцеві особисті дані дитини. Підроблені довідки жінка отримувала через кур’єрські служби.

За даними слідства, матір незаконно отримувала грошові компенсації за послуги «муніципальна няня» з травня 2023 року по квітень 2025 року. За майже два роки мати дитини отримала виплат від держави на суму 230 тис. грн.

У суді обвинувачена повністю визнала свою вину та повідомила, що частково відшкодувала шкоду у розмірі 7 тис. грн.

Суддя Юрій Бориславський визнав Світлану Водзянську винною у підробленні та використанні документів і призначив їй покарання у вигляді 3 років тюрми. Однак суд змінив ув’язнення на 1 рік іспитового строку. Світлану Водзянську також зобов’язали сплатити на користь Залізничного відділу соціального захисту шкоду у розмірі 223,3 тис. грн. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.