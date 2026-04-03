HBO готує спецвипуск про створення серіалу «Гаррі Поттер» під назвою «У пошуках Гаррі: Ремесло, що стоїть за магією», який покажуть уже 5 квітня.

Спецвипуск розкриє подробиці процесу створення першого сезону серіалу, який знімають на студії Warner Bros. Studios Leavesden у Великій Британії. Глядачі побачать, як із макетів і декорацій формують Гоґвортс.

У трейлері до спецпроєкту показали роботу знімальної групи, зокрема, як оператори знімають сцени зі студентами Гоґвортсу в коридорах і лісах.

Актори також діляться першими враженнями від роботи над серіалом. Джанет МакТір, яка грає професорку Макґонеґел і Паапа Ессієду, який втілив Северуса Снейпа, розповідають про враження від готових локацій. Спецвипуск стане першим детальним поглядом на нову адаптацію ще до офіційної прем’єри серіалу.

Що відомо про серіал

Серіал про Гаррі Поттера має стати докладною адаптацією серії книг про школу чаклунства. Виконавчою продюсеркою серіалу стане Джоан Роулінг – письменниця та авторка книг про Гаррі Поттера, а режисером кількох епізодів став Марк Майлод, відомий роботою на «Грою престолів». Сценаристкою проєкту стала Франческа Гардінер. Загалом зйомки триватимуть близько 10 років. Музику до серіалу напише оскароносний Ганс Циммер. Серіал вийде на Різдво 2026 року.