Зліва на право Арабелла Стентон, Домінік Маклафлін та Аластер Стаут, які зіграють головну трійку чаклунів

Авторка серії книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг повідомила, що вже ознайомилась зі сценарієм перших двох епізодів майбутнього серіалу від HBO. Офіційно письменниця не залучена до його написання, але заявила, що тісно співпрацює з авторами.

«Я прочитала сценарій перших двох епізодів майбутнього серіалу про Гаррі Поттера від HBO, і вони надзвичайно, надзвичайно хороші», – написала Джоан Роулінг на X.

Авторка оригінальних книг про Гаррі Поттера залучена до серіалу як продюсерка і ретельно контролює роботу авторів, про що вона повідомила у коментарях до допису.

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Раніше творці серіалу про Гаррі Поттера розкрили більшу частину акторського складу проєкту, серед них і актори, які зіграють головну трійку чаклунів. Зокрема, Гаррі Поттера зіграє Домінік Маклафлін, Гермінону Грейнджер – Арабелла Стентон, а Рона Візлі – Аластер Стаут.

Серіал про Гаррі Поттера має стати докладною адаптацією серії книг про школу чаклунства. Виконавчою продюсеркою серіалу стане Джоан Роулінг – письменниця та авторка книг про Гаррі Поттера, а режисером кількох епізодів став Марк Майлод, відомий роботою на «Грою престолів». Сценаристкою проєкту стала Франческа Гардінер. Зля зйомок фільму компанія Warner Bros. вирішила побудувати повнофункціональне мінімісто у студії Leavesden Studios у Хартфордширі вартістю 1,2 млрд доларів.

Прем’єра першого сезону запланована на 2026 рік. Очікується, що серіал дебютує на телеканалі Max і стрімінговому сервісі HBO та Warner Bros Discovery.