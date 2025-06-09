У понеділок, 9 червня, американський телеканал Max та стрімінгова платформа HBO оприлюднили імена ще кількох акторів, які зіграють у новому серіалі про Гаррі Поттера. Стало відомо, хто зіграє Драко Мелфоя та його батька Люціуса, Моллі Візлі, а також Вернона та Петунію Дурслі.

На сторінці Max в інстаграмі оприлюднили імена акторів та акторок на ролі ще дев’ятьох персонажів у світі Гаррі Поттера. Телеканал затвердив:

Кетрін Паркінсон на роль Моллі Візлі

Локса Пратта на роль Драко Мелфоя

Джонні Флінна на роль Люціуса Мелфоя

Лео Ерлі на роль Шеймуса Фінігана

Алессію Леоні на роль Парваті Патіл

Даніеля Рігбі на роль Вернона Дурслі

Бел Повлі на роль Петунії Дурслі

Берті Карвела на роль Корнеліуса Фаджа

Сієну Мусу на роль Лаванди Браун

Нагадаємо, наприкінці травня НВО оголосив, хто буде виконувати головні ролі у серіалі про Гаррі Поттера. Гаррі Поттера зіграє Домінік Маклафлін, Гермінону Грейнджер – Арабелла Стентон, а Рона Візлі – Аластер Стаут. Ще раніше телеканал повідомив, хто зіграє Альбуса Дамблдора, Мінерву Макґонеґел, Арґуса Філча, професора Квірела, Северуса Снейпа та Гегріда.

Зазначимо, новий серіал про Гаррі Поттера має стати детальною адаптацією серії з сімох книг Джоан Роулінг про школу чаклунства. Авторка книг стане виконавчою продюсеркою серіалу, а режисером кількох епізодів – відомий за роботою над серіалом «Гра престолів» Марк Майлод.

Для того, щоб створити серіал, студія Warner Bros. будує мінімісто за 1,25 млрд доларів – воно включатиме декорації, дороги (включно з оновленою Privet Drive), багатоповерхові парковки, допоміжні споруди для обладнання та персоналу, спеціальні приміщення для тварин, медичний центр, а також школу для молодих акторів.

Прем’єра першого сезону серіалу про Гаррі Поттера запланована на 2026 рік.