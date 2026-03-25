Ймовірно, Гаррі Поттер прямує на матч з квідичу

Студія HBO показала перший кадр із майбутнього серіалу «Гаррі Поттер» із Домініком Маклафліном у головній ролі. Фото з серіалу опублікували в соцмережах HBO.

На фото Гаррі зображений по центру кадру в червоно-золотій мантії, що символізує Ґрифіндор, та має номер та прізвище гравця. Ймовірно, він прямує на матч з квідичу. Попереду розташована група учнів Гоґвортсу, прапори гуртожитків та відсилання до улюбленців-близнюків, братів Рона Візлі.

Як зазначає Variety, екстер’єр школи розробила Мара ЛеПер-Шлуп – художниця-постановниця, яка раніше працювала над «Інтерв’ю з вампіром» та «Патінко».

Додамо, що зйомки стартували у липні 2025 року. Творці серіалу про Гаррі Поттера розкрили більшу частину акторського складу проєкту, серед них і актори, які зіграють головну трійку чаклунів. Зокрема, Гаррі Поттера зіграє Домінік Маклафлін, Гермінону Грейнджер – Арабелла Стентон, а Рона Візлі – Аластер Стаут.

Серіал про Гаррі Поттера має стати докладною адаптацією серії книг про школу чаклунства. Виконавчою продюсеркою серіалу стане Джоан Роулінг – письменниця та авторка книг про Гаррі Поттера, а режисером кількох епізодів став Марк Майлод, відомий роботою на «Грою престолів». Сценаристкою проєкту стала Франческа Гардінер. Загалом зйомки триватимуть близько 10 років. Музику до серіалу напише оскароносний Ганс Циммер. Старт проєкту запланований на початок 2027 року.