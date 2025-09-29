Світлана Карабут знялась у низці знакових фільмів

Акторка та модель українського походження Світлана Карабут зіграє у серіалі про Гаррі Поттера. Вона втілить викладачку арифметики Септіму Вектор. Про це повідомляє Redanian Intelligence.

Світлана Карабут живе у Великій Британії і як акторка вже зіграла у фільмах «007: Не час помирати», «Соло: Зоряні війни. Історія» та «Редлі».

Септіма Вектор – викладачка арифметики в Гоґвортсі. Це один із улюблених предметів Герміони. У книгах вона з’являється часто, але в оригінальних фільмах була лише в кількох епізодах без реплік. У фільмах Септіму зіграла Хейзел Шоухем.

Раніше творці серіалу про Гаррі Поттера розкрили більшу частину акторського складу проєкту, серед них і актори, які зіграють головну трійку чаклунів. Зокрема, Гаррі Поттера зіграє Домінік Маклафлін, Гермінону Грейнджер – Арабелла Стентон, а Рона Візлі – Аластер Стаут.

Серіал про Гаррі Поттера має стати докладною адаптацією серії книг про школу чаклунства. Виконавчою продюсеркою серіалу стане Джоан Роулінг – письменниця та авторка книг про Гаррі Поттера, а режисером кількох епізодів став Марк Майлод, відомий роботою на «Грою престолів». Сценаристкою проєкту стала Франческа Гардінер. Зйомки серіалу стартували у липні.