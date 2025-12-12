Наталка Денисенко та Андрій Федінчик одружились у 2017 році

Акторка Наталка Денисенко вперше прокоментувала розлучення з актором Андрієм Федінчиком. За її словами, їхні стосунки зруйнувала відстань через війну, адже актор служив у ЗСУ. Вона також зазначила, що чоловік ревнував її та забороняв публічно говорити про складні переживання через відстань. Про це Наталка Денисенко розповіла в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

Про розлучення акторського подружжя стало відомо у квітні 2025 року. На розлучення через суд подала Наталка Денисенко, оскільки у подружжя є восьмирічний син. Відтоді акторка уникала питань про розлучення, а ЗМІ підозрювали її у романі з манекенником Юрієм Савранським, публікуючи їхні спільні фото.

12 грудня на ютуб-каналі ведучої Маші Єфросиніної вийшло інтерв’ю з акторкою, в якому вона вперше прокоментувала причини розлучення. За її словами, проблеми в шлюбі почалися ще до війни. Тоді зірка пропонувала чоловіку піти до психолога, на що він відповідав, що якщо їй потрібно, вона може іти. Стосунки ускладнились тоді, коли Андрій Федінчик мобілізувався до ЗСУ. За словами акторки, вона місяцями не бачила чоловіка й на її плечі лягли всі побутові проблеми сім’ї.

Крім цього, вона почала помічати, що чоловік став жорсткіший, агресивно реагував на коментарі в її соцмережах, ревнував її та ображав. У чому саме проявлялися образи, Денисенко не розповіла. При цьому, вона наголосила, що розуміє, що Федінчик був у складних умовах на війні, тому вона чудово розуміє його поведінку.

Про розлучення чоловіку вона повідомила після того, як він потрапив у лікарню й сам вивів її на цю розмову. До цього часу вона тривалий період не відчувала подружніх почуттів.

«Я дотягнула до того моменту, коли в мене не було бажання. З іншого боку, якби я не вийшла на цю розмову, то можливо, я б ще дуже довго терпіла і розлучення було б не минулого року, а цього. Я не можу сказати, що я не люблю його як людину, але терпіти я вже не могла», – розповіла Наталка Денисенко.

Також вона наголосила, що ніколи не зраджувала чоловіку в шлюбі й на момент розлучення не мала романів. Після розлучення актори поділили майно – Наталка з сином залишилась жити у придбаній у шлюбі квартирі, а актор зі спільних грошей придбав нове житло. Денисенко наголосила, що в останні місяці в колишнього подружжя гарні стосунки.

Нагадаємо, що акторське подружжя познайомилось на зйомках серіалу «Клан ювелірів». Андрій Федінчик і Наталка Денисенко одружилися 1 квітня 2017 року, а у вересні того ж року у них народився син. Для актора – це був другий шлюб. У вересні стало відомо, що актор звільнився з ЗСУ за станом здоров’я.