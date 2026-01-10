Суд задовольнив виплату Людмилі Ігнатенко 500 тис. грн моральної шкоди, але залишив сцени з її ім'ям у серіалі

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду присудив виплатити дружині загиблого ліквідатора аварії на ЧАЕС Людмилі Ігнатенко 500 тис. грн моральної компенсації. Суд підтвердив факт порушення використання її імені та імені її чоловіка Василя Ігнатенка. Про це повідомила Судово-юридична газета.

Суд дійшов висновку, що вимога про захист права на ім’я шляхом видалення окремих сцен із вже оприлюдненого та широко розповсюдженого серіалу не є ефективним і пропорційним способом захисту. Таке втручання, на переконання Верховного Суду, не усуває самого факту порушення та може призвести до спотворення цілісного художнього твору і порушення прав інших осіб.

Верховний Суд підтвердив факт порушення особистого права позивачки на ім’я, яке використовували у серіалі без її згоди, та збільшив розмір відшкодування шкоди до 500 тис. грн., але дозволив залишити її ім’я у фільмі.

Постанова суду є остаточною та не підлягає оскарженню.

Як писав ZAXID.NET раніше, Людмила Ігнатенко звернулась до суду ще у 2020 році. У позові проти HBO дружина загиблого при ліквідації аварії на ЧАЕС пожежника Василя Ігнатенка зазначила, що телекомпанія без згоди використала її ім’я та ім’я її померлого чоловіка як імена персонажів. Вдова загиблого ліквідатора вимагала припинити порушення прав та відшкодувати моральну шкоду. Протягом року телекомпанія жодним чином не реагувала на позов. Лише у квітні 2021 року представники телекомпанії з’явились на судове засідання.

За словами вдови Василя Ігнатенка, незаконне використання її імені призвело до душевних страждань, які були викликані підвищеною увагою з боку ЗМІ та оточення. Через це вона навіть була змушена змінити місце проживання.

Зазначимо, що Людмила Ігнатенко у суді вимагала від телекомпанії видалити конкретні сцени із серіалу, заборонити розповсюдження серіалу до усунення порушення та стягнути 2,5 млн грн моральної шкоди. Рішення суду першої інстанції відмовило Людмилі Ігнатенко у задоволенні позову у зв’язку з недоведеністю позовних вимог.

Під час повторного розгляду справи апеляційний суд все ж визнав факт використання персонажів з іменами Людмили Ігнатенко та Василя Ігнатенка. Проте суд відмовив позивачці у видаленні сцен з серіалу і стягнув з компанії 144 тис. грн моральної компенсації.

За словами Людмили Ігнатенко, видалення сцен є допустимим та водночас ефективним способом захисту. А відсутність видалених сцен не спотворює сенс серіалу та не порушує права третіх осіб. Також вона вважала необґрунтовано заниженим розмір компенсації. Виробники серіалу наполягали на тому, що зняті у серіалі сцени лише вказують на документальний характер, заперечивши факт порушення та відсутність належних доказів для сплати моральної шкоди.

Нагадаємо, раніше український режисер Андрій Приймаченко заявив про те, що його відео використали у першій серії серіалу «Чорнобиль». На своїй сторінці у фейсбуці він повідомив, що автори серіалу зробили це без його дозволу.

Виробники серіалу використали візуальні телефонні переговори диспетчера ЦППЗ (центральний пункт пожежного зв'язку) з диспетчерами ВПЧ (воєнізована пожежна частина) ЧАЕС, Іванкова, Поліського, з керівництвом пожежної охорони, які відбувалися 26 квітня 1986 року. Режисер зробив титри з голосу та виклав ролик у YouTube ще в березні 2013 року.

Тоді сценарист Крейг Мазін відкинув усі звинувачення, а представники Sister Pictures після звернення українського режисера до HBO зазначили, що власноруч створили відео, і воно є авторським. Також компанія Radioactive Films, яка представляла виробників серіалу в Україні, відповіла режисеру у Facebook, що «права на використання цього відео були отримані і підтверджені дирекцією музею Чорнобиля у Києві».