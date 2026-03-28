Багато років ці артисти залишалися за кадром кіно – вони озвучували улюблених персонажів дитинства, а їхній голос ми досі можемо впізнати з перших звуків. Завдяки розвитку соцмереж українські актори дубляжу розвинули свої сторінки та все більше показують залаштунки озвучки. ZAXID.NET розповідає про найпопулярніших українських акторів дубляжу.

Юлія Перенчук

Акторка озвучила багатьох персонажів із мультфільмів 2000-х – її голосом говорять у «Чіп і Дейлі» та «Качиних історіях». Також вона озвучила багато турецьких серіалів, а найбільш відомою може бути глядачам за дубляжем Роксолани у серіалі «Величне століття». Юлія розвиває свій тікток-канал, де ви можете побачити та почути ще більше її персонажів.

Юрій Коваленко

Легендарний Doctor Zvuk, який продублював майже всіх персонажів «Сімпсонів». За унікальні вміння володіти голосом він потрапив до Книги Рекордів України. Його голос можна почути у «Грі престолів», «Джеймсі Бонді», «Шреку» тощо.

Михайло Жонін

Цього актора ви не лише чули, а й точно бачили в кіно – на екранах Михайло переважно втілює холодних та жорстких героїв. Тоді як його персонажі озвучки більш різноманітні. У «Величному столітті» він озвучив Сулеймана, також озвучував багатьох персонажів Marvel, Рік ОʼКоннела в «Мумії», Росомаху в «Людях Х», фактично всіх Джеймсів Бондів та інших відомих персонажів.

Катерина Сергеєва

У 2006 році дебютувала як акторка дубляжу на студії Pteroduction Sound, продублювавши українською героїню Кейт Вінслет Айріс у фільмі «Відпочинок за обміном». В Україні вона є голосом Сандри Булок («Освідчення», «8 подруг Оушена»), Кемерон Діас («Шрек», «Училка»), Дженніфер Еністон («Ми – Міллери», «Загадкове вбивство», «Новорічний корпоратив»), Мілли Йовович («Оселя зла», «Мисливець на монстрів») та Міли Куніс («Друзі по сексу», «Дуже погані матусі»). У інстаграмі акторка навчає володіти голосом та робить пародійні озвучки на популярні ролики.

Євген Малуха

Його голосом говорив Альф та Гомер із «Сімпсонів». Він озвучував легендарного Доктора Хауса, а також різних героїв української гри S.T.A.L.K.E.R. Ви чули його голос у програмі «Вусолапохвіст», мультфільмах «Тачки» та «Думками навиворіт».

Лариса Руснак

Завдяки «Лото Забаві» голос Лариси Руснак можна легко впізнати в кіно. Найпопулярніші її кінороботи – Шерон Стоун у фільмі «Основний інстинкт» та більшість жіночих персонажів у «Друзях», героїні Кейт Бланшетт, Анджеліни Джолі, Джулії Робертс.

Павло Скороходько

Це офіційний голос Гаррі Поттера в Україні. Також актор озвучив головних героїв у стрічках «Губка Боб», «Король Лев», «Льодовиковий період» та «Зоотрополіс 2». На його інстаграм-сторінці можна переглянути ще більше робіт.

Людмила Ардельян

Її голосом в Україні говорили багато героїнь фільмів та серіалів 2000-х. Зокрема, вона голос Фібі Галлівел з «Усі жінки – відьми», Махідевран Султан із «Величного Століття» та леді Фезерінгтон у Бріджертонах. Також її голосом говорять голлівудські знаменитості Ніколь Кідман та Дженніфер Лопес.

Іван Розін

Ви можете впізнати його голос у фільмах із Леонардо Ді Капріо та Раяном Гослінгом. Він дублював головних персонажів у стрічках «Мулен Руж», «Диявол носить «Прада», «Шерлок Голмс», «Гобіт», «Готель Гранд Будапешт», «Ла-Ла Ленд», «Барбі», «Дедпул і Росомаха».

Андрій Твердак

Найчастіше озвучує Бреда Пітта, Тома Гарді, Хоакіна Фенікса, Метта Деймона, Джонні Деппа, Тома Круза та Гʼю Джекмана. Знаковою для нього стала озвучка головного героя у фільмі «Джокер». Актор є брендвойсом каналу ТЕТ.

Олександр Завальський

Голос майже всіх чоловічих персонажів культової комедії «Сам удома», один із перших українських дикторів на телеканалі «1+1», дублював програми National Geographic та «Форт Буаяр», а також багатьох героїв популярних серіалів 2000-х.