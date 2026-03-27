Тема загадкових зникнень людей у світі не лише давно стала однією з ключових в кіно, що відтворює тривожні сценарії з життя. Режисери намагаються показати, що ховається за раптовими зникненнями – випадок, злочин чи щось значно складніше? ZAXID.NET пропонує добірку фільмів про загадкові зникнення, які тримають у напрузі до останнього кадру.

«Дівчина в потягу» (2016)

The Girl on the Train

Рейчел жила щасливим життям, доки її чоловік не пішов до іншої жінки. На роботі в Рейчел також почались проблеми, й на тлі всіх подій вона підсіла на алкоголь, і її звільнили. У спробі якось відволіктися від того, що відбувається, Рейчел почала спостерігати за життям знайомої пари, що живе в невеликому будинку, який кожен раз бачила з вікна вагона потяга дорогою на роботу. Одного вечора побачене її шокувало.

«Де ти поділась, Бернадетт?» (2019)

Where'd You Go, Bernadette

Бернадетт Фокс хотіла стати архітекторкою, але створювати шедеври у неї не вийшло, тому вона залишилася в тіні успішного чоловіка. У Фокс є дочка Бі, і для оточення вона живе щасливе життя, про яке можна лише мріяти. Та все ж одного дня вона вирішує покинути все і кардинально змінити життя.

«Загублена» (2014)

Gone Girl

Нік і Емі Данн готуються відсвяткувати п’яту річницю весілля. Повернувшись додому, Нік виявляє, що його дружина зникла. Спочатку родичі і друзі співчувають Ніку, але поступово стають відомі факти, які змушують задуматися про його причетність до цієї події. У пари було багато сварок через фінансові труднощі, вимушений переїзд, а також зради чоловіка.

«Полонянка» (2014)

The Captive

Минуло вісім років після зникнення юної Кассандри. Її батьки, Метью і Тіна, досі травмовані трагедією і живуть окремо. У той час як Тіна втратила надію, Метью наполегливо шукає свою доньку. Коли поліція знаходить в інтернеті фотографію, яка свідчить про те, що тепер уже молода жінка все ще жива і десь у пастці, у її батьків зʼявляється надія. За допомогою поліції вони намагаються розплутати таємницю її зникнення, яка, схоже, повʼязана з мережею дитячої проституції.

«Перелом» (2019)

Fractured

Рею довелося перервати сімейну подорож автомобілем через всю країну, коли його маленька дочка зламала руку. Чоловік відвіз її до найближчої лікарні, проте їх не хотіли приймати, поки Рей не влаштував скандал. Донька разом із мамою пішла на обстеження, а чоловік задрімав у коридорі. Прокинувшись, він не зміг знайти ані доньку, ані дружину, а всі їхні записи про прийом зникли.