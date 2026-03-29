Перший трейлер серіальної екранізації «Гаррі Поттера» набрав 277 мільйонів органічних переглядів на всіх платформах за перші 48 годин, ставши найпопулярнішим трейлером в історії HBO та HBO Max. Про це повідомляє Deadline.

Серіал, заснований на серії книг Дж. К. Роулінг та розкриє більше їх деталей. Кожній книзі буде присвячений один сезон. Серіал вийде на HBO на Різдво 2026 року та буде транслюватися на HBO Max.

Головні ролі виконують Домінік Маклафлін у ролі Гаррі Поттера, Арабелла Стентон у ролі Герміони Ґрейнджер та Алістер Стаут у ролі Рона Візлі.

У серіалі також знімаються Джон Літгоу в ролі Албуса Дамблдора, Джанет МакТір у ролі Мінерви Макґонеґел, Папа Ессіеду в ролі Северуса Снейпа, Нік Фрост у ролі Рубеуса Геґріда, Рорі Вілмот у ролі Невілла Лонґботома та Локс Пратт у ролі Драко Мелфоя.

Що відомо про серіал

Серіал про Гаррі Поттера має стати докладною адаптацією серії книг про школу чаклунства. Виконавчою продюсеркою серіалу стане Джоан Роулінг – письменниця та авторка книг про Гаррі Поттера, а режисером кількох епізодів став Марк Майлод, відомий роботою на «Грою престолів». Сценаристкою проєкту стала Франческа Гардінер. Загалом зйомки триватимуть близько 10 років. Музику до серіалу напише оскароносний Ганс Циммер.