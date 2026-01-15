Команда Ганса Циммера працюватиме над серіалом від початку до кінця

Компанія HBO підтвердила, що музику для серіалу про Гаррі Поттера напише оскароносний німецький композитор Ганс Циммер разом зі своєю студією Bleeding Fingers Music. Прем’єра фільму запланована на 2027 рік, пише Variety.

Як розповіли Ганс Циммер та композитори Bleeding Fingers Кара Талве й Анже Розман, новий саундтрек має зберегти зв’язок із музичною спадщиною франшизи, але водночас переосмислити її для формату серіалу.

У фільмах про Гаррі Поттера над музикою працювали Джон Вільямс, Патрік Дойл, Ніколас Гупер і Александр Деспла. У серіалі за музичний супровід усього проєкту від початку до кінця буде відповідати одна команда композиторів.

Bleeding Fingers Music – колектив, заснований Гансом Циммером понад 10 років тому. Студія найближчим часом відкриє офіс у Лондоні. Сам Циммер нині паралельно працює над фільмом «Дюна: Частина третя» та серіалом «Ейфорія».

Головні ролі в серіалі «Гаррі Поттер» зіграють Домінік Маклафлін (Гаррі), Арабелла Стентон (Герміона) та Аластер Стаут (Рон).

Серіал про Гаррі Поттера має стати докладною адаптацією серії книг про школу чаклунства. Виконавчою продюсеркою серіалу стане Джоан Роулінг – письменниця та авторка книг про Гаррі Поттера, а режисером кількох епізодів став Марк Майлод, відомий роботою на «Грою престолів». Сценаристкою проєкту стала Франческа Гардінер. Зйомки серіалу стартували у липні 2025 року.