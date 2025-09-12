12 вересня культовий німецький композитор Ганс Циммер святкує день народження. За своє життя він написав музику до майже сотні фільмів та серіалів, його твори ставали справжньою візитівкою кіно. За свої саундтреки він неодноразово ставав лауреатом премій «Оскар», «Золотий глобус» та «Греммі».

ZAXID.NET пропонує добірку фільмів, у яких можна почути найкращі твори Ганса Циммера.

«Людина дощу» (1988)

Rain Man

«Король Лев» (1994)

The Lion King

«Гладіатор» (2000)

Gladiator

«Перл-Гарбор» (2001)

Pearl Harbor

«Початок» (2010)

Inception

«Інтерстеллар» (2014)

Interstellar

«Шерлок Холмс» (2011)

Sherlock Holmes: A Game of Shadows

«Дюнкерк» (2017)

Dunkirk

«Дюна» (2021)

Dune

«Формула-1» (2025)

F1