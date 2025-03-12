12 березня 1923 року американський винахідник Лі Дефорест продемонстрував технологію накладання звуку на плівку ігрового фільму. На демонстраційному ролику в такт музиці танцювали чоловік та жінка, і музичний квартет виконував п'єсу. Дефорест назвав своє відкриття «фонофільм», сьогодні ж його називають «саундтрек». Винахід Дефореста знайшов своє практичне застосування лише у 1927 році, коли компанія Fox використала його у власній технології синхронізації зображення і звуку, названій «Мувітон».

Зрештою, кіно та музика тісно пов’язані ще з часів німого кіно. І саундтреки є невіддільною частиною фільму, без них сприйняття подій на екрані було б зовсім іншим. Пропонуючи список лише з п’яти інструментальних саундтреків, ми розуміємо, що стаємо на тонкий лід. Звичайно, їх набагато більше, і в кожного є свій улюблений. Ми обмежили себе лише оркестровим супроводом та визначили ті, які стали уже класикою та існують окремо від фільму. Проте не забули й те, що головною функцією саундтреку є підсилення глядацьких емоцій.

«Хрещений батько»

The Godfather, 1972, 1974 композитор Ніно Рота

Оминути такого видатного композитора, як Ніно Рота, просто неможливо. Серед його саундтреків – музика до фільмів Фелліні, Вісконті, Дзефіреллі та інших. Але якщо говорити про голлівудські саундтреки, то тут головним, звісно, є «Хрещений батько». Рота написав музику до двох перших фільмів трилогії. Композитором третьої частини є Кармайн Коппола, батько Френсіса Форда Копполи та дідусь Ніколаса Кейджа.

Завдяки спогадам із власного дитинства, віртуозні твори Рота з перших нот пробуджують у глядачів ностальгію. Як не парадоксально це звучить, але саме музика Рота романтизує цю класичну гангстерську історію.

«Той, що біжить по лезу»

Blade Runner, 1982, композитор Вангеліс

«Той, хто біжить по лезу» (англ. Blade Runner) — американський культовий фільм, знятий англійським режисером Рідлі Скоттом у 1981 році за мотивами науково-фантастичного роману Філіпа Діка «Чи мріють андроїди про електричних овець?». Головні ролі у стрічці виконали Гаррісон Форд, Шон Янг, Рутгер Гауер, Едвард Джеймс Олмос, Деріл Ганна, Джоанна Кессіді, Брайон Джеймс, Майкл Еммет Волш та інші.

2017 року вийшло продовження стрічки – «Той, хто біжить по лезу 2049». Цікаво, що у фільмі, поставленому Дені Вільньовом, музику написав постійний співавтор Рідлі Скотта Ганс Циммер. А от Скотт у 1982 році вирішив попрацювати з грецьким композитором Вангелісом (йому ж, до речі, належить геніальний саундтрек з фільму «1492», головну тему якого активно використовують і поза фільмом).

Blade Runner Blues також став класикою. У самій стрічці використано невеликий фрагмент композиції, але цей блюз неперевершений. Медитативність та тривожність в магічній комбінації звуку Лос-Анджелеса майбутнього, таким, як його бачив Вангеліс у 1982 році.

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«Список Шиндлера»

Schindler's List, 1993, композитор Джон Вільямс

«Список Шиндлера» ‒ американська історична драма 1993 року, знята Стівеном Спілбергом за мотивами однойменного роману Томаса Кініллі.

Спілберг не був остаточно впевнений у власній зрілості для створення фільму про Голокост та пробував передати проєкт польському режисеру Романові Полянському, матір якого загинула в Освенцимі. Спілберг також пропонував фільм Сідні Поллаку та Мартіну Скорсезе. Зрештою Спілберг наважився створити фільм власноручно.

Пошук композитора для цієї стрічки виявився надзвичайно складним процесом. Джон Вільямс спочатку відмовився співпрацювати, оскільки, за його словами, це Спілбергу не по кишені. Але Стівен був упертим, і, зрештою, Вільямс погодився. І це добре не лише для нього, а й для глядачів.

«Реквієм за мрією»

Requiem for a Dream, 2000, композитор Клінт Менселл

Ця музика є настільки відомою, що її знають навіть ті, хто ніколи не чув про фільм Даррена Аронофскі. У фільмі зображено різноманітні форми згубної пристрасті, внаслідок яких герої опиняються в ілюзорному світі мрій, що згодом зазнає катастрофічної руйнації, зіткнувшись з реальністю. Музику до фільму написав композитор Клінт Менсел і виконав ансамбль Kronos Quartet. Особливість музичного супроводу полягає у використанні струнних інструментів (найчастіше вживаних для створення спокійної, теплої атмосфери) для отримання різких, холодних звуків, що навіюють відчуття неспокою. Лейтмотивом фільму є композиція «Lux Æterna». До слова, один із найпопулярніших треків у фігурному катанні, попри похмурість.

«Пірати Карибського моря»

Pirates of the Caribbean (5 фільмів), 2003-2017, композитори Клаус Бельбет та Ганс Циммер, на головному фото

Саундтрек до пригодницького фільму «Пірати Карибського моря» передає гостроту сюжету, хвилювання та емоції героїв, створює атмосферу пригод і авантюризму. Варто зауважити, що музику до першого фільму писав Клаус Бадельт, а для наступних – Ганс Циммер. Музика Циммера викликає у слухачів великий ентузіазм і допомагає ставитись до такої продукції з великою повагою. «Пірати Карибського моря: Скриня мерця» – володар премії Греммі (2007).

Ганс Циммер – один із найвідоміших композиторів Голлівуду, володар «Оскара», автор музики до таких картин як «Шерлок Голмс», «Бетмен: Початок», «Темний Лицар», «Гладіатор», «Код да Вінчі» (їх усі легко можна зараховувати до найкращих саундтреків).