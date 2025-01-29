У Таллінні стартував чемпіонат Європи з фігурного катання. Буде багато азарту, чимало радості та розчарувань. І, звичайно, багато музики. Саме про неї ми і поговоримо, поки призери змагань лише визначаються.

У цьому сезоні в музичному супроводі не лише європейських, а й світових змагань лідирує музика до фільму Дені Вілльньова «Дюна». Тягучі мелодії Ганса Ціммера витіснили з ковзанок світу навіть невмирущих «Кармен» та «Мулен Руж». Не те щоб шедеври Бізе та Police (спортсмени надають перевагу саме «Роксані») зовсім полишили льодові арени, їх стабільно не бракує.

Проте «Дюна» настільки популярна у сезоні 2024/25, що напередодні змагань ми навіть вирішили організувати власний європейський подіум. Програми у різних видах фігурного катання ніби заперечують рішення Американської академії не номінувати Ціммера на «Оскар», адже на їх думку музика до другої частини надто схожа на музику з першої. Фігуристи зуміли побачити її потенціал до варіативності. Отже, наші «медалісти».



Золото тут безперечно належить дворазовому чемпіону Європи Адаму Сяо Хім Фа з Франції. Його довільна програма під «Дюну» уже принесла йому медалі етапів Гран-прі та вивела фігуриста у фінал. Там, на жаль, ми його не побачили через травму спортсмена. Хочеться вірити, що насичена складними елементами та віртуозною хореографією «Дюна» принесе йому ще одну перемогу європейської першості. Недарма постановку Адам довірив знаменитому хореографу Бенуа Рішо.

Поєднання цікавих хореографічних рішень та надскладних технічних елементів стало для Адама секретом успіху. Побачимо, чи вдасться його захистити свій титул.



Срібло впевнено отримують іспанські танцюристи Олівія Смарт та Том Дік. Після того, як у 2022 році завершив кар’єру партнер Олівії Андреас Діас, спортсменці довелось по суті починати все з початку з новим партнером. Початок був не надто вдалим, проте вже цього сезону їх «Дюна» обіцяє повернення іспанського дуету в топ. Оригінальні підтримки, незвичні костюми, складна та виразна хореографія – це все про «Дюну» від іспанців. Їх постановка, без сумніву, найбільш кінематографічна.

У костюма Олівії цікавий дизайн. Сукня виконана. ясна річ, у пісочних тонах, але її комір переходить у шалик, закріплений на голові. Він зроблений як невід'ємна частина сукні. Це дозволяє уникнути штрафу від суддів за виступ у головному уборі, що заборонено правилами.

Бронзу віддамо господині льоду, представниці Естонії Ніні Петрокиній. Фігуристка зізналась, що фільм справив на неї велике враження. «Ця музика дозволяє грати з образами та залишає глядачеві можливість побачити на льоду історію», – прокоментувала фігуристка. Краще і не скажеш.