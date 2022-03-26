Оркестр також виконав композицію, присвячену українським жінкам-військовим

Знаменитий голлівудський композитор Ганс Циммер перервав концерт у Лондоні, щоб показати публіці відео зі Львова. На ньому піаніст грає композицію Time з фільму «Початок» на львівському залізничному вокзалі під звуки сирен, що сповіщають про повітряну тривогу.

«Зазвичай наприкінці вечора ми виконуємо останню композицію Time. Але спочатку я хотів би показати вам її іншу версію, яка була зіграна за інших умов. Моя донька знайшла це відео в Instagram», — сказав Циммер.

Відео з львівського вокзау було показало під час концерту у Лондоні в рамках туру Hans Zimmer Live, куди композитор вирушив 15 березня разом з 10 представниками оркестру Одеського оперного театру, яким команда митця допомогла виїхати з України під час війни з РФ.

Після того, як на відео піаніст зі Львова @alexpian_official зіграв композицію з фільму «Початок», Циммер виконав Time разом зі своїм оркестром.

«Наші серця з вами і з вашим народом», – наголосив Циммер, звертаючись до українських музикантів.

Також оркестр виконав композицію, присвячену українським жінкам. Музику супроводжували фотографії жінок, які зараз захищають Україну у лавах ЗСУ.

Композитор є володарем «Оскара» та чотириразовим володарем премії «Греммі», автором саундтреків до фільмів «Людина дощу», «Краще не буває», «Гладіатор», «Шерлок Голмс», «Початок», «Інтерстелар», «Дюнкерк», «Пірати Карибського моря» та багатьох інших. 27 березня стане відомо, чи отримає Циммер «Оскара» за фільм «Дюна».