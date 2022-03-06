Стінг заспівав «для хоробрих українців, які борються проти жорстокої тиранії»

Знаменитий рок-музикант та актор Стінг оголосив про збір гуманітарної допомоги для українців. На своїй офіційній сторінці в Instagram він наголосив, що співає «для хоробрих українців, які борються проти жорстокої тиранії».

Стінг виконав свою відому пісню Russians, написану ще у 1985 році за часів «холодної війни».

«Я рідко співав цю пісню за багато років з моменту її написання, тому що ніколи не думав, що вона знову буде актуальною. Але у світлі кривавого та жахливо хибного рішення однієї людини вторгнутися до мирного, незагрозливого сусіда, пісня знову стає закликом до людства», – зазначив музикант.

У пості Стінг також опублікував реквізити для допомоги українцям.

«Гуманітарна допомога, що відправляється на цей склад у Польщі, доставляються за погодженням із Збройними Силами України та гарантовано надходять до тих, кому вона потрібна найбільше», – наголосив він.