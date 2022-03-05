Здається, що культура зараз далеко не головне і жодний фестиваль не зупинить танки. Проте для формування іміджу у світі вона робить багато. Російська культурна вітрина, так дбайливо плекана тоталітарною державою, зараз розбивається завдяки неймовірній підтримці культурного світу, що донедавна намагався існувати «поза політикою».

Зібрали для вас нову підбірку того, як світ мистецтва підтримує Україну. Першу частину культурних санкцій проти Росії читайте за посиланням.

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Станція Europe на третій лінії паризького метро тимчасово називатиметься Europe-Ukraine (на головному фото). Станцію перейменували за підтримки руху Stand with Ukraine на знак солідарності з українським народом. Цю акцію здійснив колектив художників, серед яких – митці з Франції, Польщі та України.

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Метрополітен-опера уже остаточно розірвала контракт з солісткою Анною Нєтрєбко (перед тим один із найбільших оперних театрів світу розірвав контракт з диригентом Валєрієм Ґєрґієвим). Показово, що партії Нєтрєбко виконає українська співачка Людмила Монастирська. Перед початком вистави хор та солісти опери просто неймовірно виконали гімн України.

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На 59-й Венеційській бієнале не буде жодного проекту від Росії. Куратори російського національного павільйону відмовились від участі, протестуючи проти війни РФ проти України. Згодом організатори бієнале відмовились приймати російську делегацію та всіх російських митців у паралельній програмі. Нагадаємо, Венеційська бієнале – провідна виставка сучасного мистецтва у світі, що проходить раз на два роки у Венеції.

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Зі спеціальною заявою виступив найбільший у світі Каннський фестиваль.

«Якщо війна не закінчиться на умовах, які задовольняють український народ, ми не прийматимемо офіційні російські делегації і не допустимо присутності на фестивалі будь-кого, пов'язаного з російським урядом», – йдеться у заяві.

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FIPRESCI (Міжнародна організація кінопреси) повідомила, що її члени не братимуть участь у фестивалях на території Росії та у тих, які вона організовує. Така реакція стала відповіддю на лист українських кінокритиків. Журі FIPRESCI існує на всіх фестивалях, що має відповідну міжнародну акредитацію. Приз FIPRESCI для кінематографістів є надзвичайно важливим.

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Європейська кіноакадемія прийняла рішення виключити усі російські фільми із претендентів на Європейську кінопремію цього року.

«Академія рішуче засуджує війну, розпочату Росією, – суверенітет і територіальна цілісність України мають шануватися», – йдеться у звернені Кіноакадемії.

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Маестро з США Герберт Бломстедт підтримав Україну, виконавши наш гімн на концерті у філармонії Нію-Йорка.

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Творці відомого мультиплікаційного серіалу «Сімпсони» підтримали Україну. Зображення персонажів мультфільму із прапорами України було опубліковано в офіційному Twitter мультсеріалу. На зображенні герої мультиплікаційного серіалу тримають у руках прапори України. У твіті стоять хештеги #TheSimpsons, #Simpsons та #Ukraine.

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Україну у соцмережах підтримали музиканти Шер, Мадонна, Пітер Гебріел, Джаред Лето, Леді Ґаґа, режисер Девід Лінч, актори Бенедикт Кембербетч, Ендрю Гарфілд, Фран Дрешер, Ель Фанінг, Джесіка Честейн та багато інших.

Акторки українського походження Віра Фарміга та Кетрін Вінник з перших днів нагадують світу про те, що відбувається в Україні. Уродженка Чернівців, голлівудська зірка Міла Куніс та її чоловік Ештон Кучер пожертвували на гуманітарну допомогу Україні 3 млн доларів та оголосили збір 30 млн доларів.

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Знаменита американська музикантка та поетка Патті Сміт, яку називають хрещеною мамою панк-року, виконала гімн України у власному аранжуванні.



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Знаменита фортепіанна фабрика Bechstein надала Україні 500 тис. євро допомоги.

«В дитинстві я тренувався на старому піаніно Бехштейна кожного дня і коли відвідував консерваторію. Для мене це дуже особливе піаніно. Воно досі перебуває у Києві та наразі пережило російські обстріли», – написав у своєму Factbook відомий український піаніст Павло Ґінтов, який уже багато років живе та працює в США.

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Ну і на додачу. Міжнародна фелінологічна федерація FIFe засудила вторгнення Росії в Україну. Світова організація любителів котів обмеженнями для росіян та їхніх тварин усі міжнародні заходи. Вводяться такі обмеження: вирощені в Росії кішки не можуть вивозитися і реєструватися в племінних книгах Федерації за кордоном Росії; якщо кішка живе у Росії, то її не можна виставляти на заходах Федерації за межами Росії; Федерація консультуватиметься з українською фелінологічною спілкою та схожими організаціями в сусідніх країнах, чим можна допомогти українським власникам кішок.