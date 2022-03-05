З початку повномасштабної війни в Україні міжнародні компанії та сервіси масово заявляють про зупинку співпраці з Росією. Усі гіганти світової економіки припиняють працювати на території країни-агресора. Росіяни на економічні санкції реагують величезними чергами у банкомати, обмінах валюти та в магазинах, де ще розпродують залишки наявних товарів.

ZAXID.NET публікує і буде постійно оновлювати перелік найбільших світових компаній, які покинули Росію.

Одяг і аксесуари

H&M зупинила продажі

В онлайн-магазині ASOS неможливо зробити замовлення в Росію

iHerb не доставляє товари в Росію, Білорусь, Молдову та Україну

Онлайн-магазин Farfetch призупинив поставки одягу в Росію

Hermes закрив магазини в Росії

Mango заявило про тимчасове закриття своїх 120 магазинів в Росії

Marks & Spencer закриває свої 48 магазинів в Росії

Nike тимчасово закрив усі магазини та онлайн-продажі

Swarovski зупинили продажі в онлайн-магазині

Cartier закрили свої магазини

Технології, сервіси

Airbnb призупинив роботу в Росії і Білорусі

Autodesk призупинив діяльність в Росії

Booking не шукає помешкань в Росії

Coursera зупиняє роботу

DHL зупиняє доставку у РФ та Білорусь

FedEx зупиняє доставку у РФ

Grammarly блокує користувачів з РФ та Білорусі

Jooble припиняє свою роботу в РФ та Білорусі

Microsoft припинила продаж ПЗ і надання послуг

Netflix припинив проекти в Росії, є також проблема з розрахунком за сервіс з російських карток

Nintendo eShop, PlayStation Store та Xbox неможливо розрахуватись російськими картками

Paramount скасував вихід нових фільмів у прокат в кінотеатрах РФ

Skyscanner не шукає польоти в Росії та з/в Росію з інших країн

Sony скасували вихід нових фільмів у прокат в кінотеатрах РФ

Spotify закрили свій офіс в РФ

Twitter не реєструє аккаунти з Росії (4 березня соцмережу заблокували в РФ)

UPS зупиняє доставку у РФ

Warner Bros скасував вихід нових фільмів у прокат в кінотеатрах РФ

Walt Disney Company скасував вихід нових фільмів у прокат в кінотеатрах РФ

Машини, літаки

Airbus призупинила технічне обслуговування і продаж запчастин до літаківBMW призупинив виробництво в Калінінграді та поставки нових автомобілів в Росію

Boeing призупинила технічне обслуговування і продаж запчастин до літаків

General Motors (Chevrolet, Nexia, Cadillac, Escalade) призупинила поставки нових автомобілів

Honda зупинили поставки

Hyundai зупинили поставки

Jaguar Land Rover зупинили поставки в РФ

Porsche зупинили поставки в РФ

Renault зупинила виробництво

Rolls-Royce зупинили поставки

Toyota зупинили поставки і виробництво

Volkswagen зупинили поставки

Volvo упинили поставки

Техніка та інші товари

Apple зупинила всі продажі в Росії і обмежила Apple Pay

Dell зупинила продажі в Росії

IKEA зупинила роботу в Росії (після цього у мережі ширилися відео з магазинів російських виробника, де люди масово скуповували залишки товару)

Intel зупиняє поставки

HP призупинила продажі в РФ

Jysk закрив усі магазини, у тому числі інтернет-магазин

Lego призупинила поставки товарів

Nokia зупиняє поставки

Panasonic зупиняє поставки

Samsung зупиняє поставку в РФ нових пристроїв

Siemens не поставляє нові пристрої

Їжа, напої

Carlsberg зупиняє нові інвестиції в РФ

Diageo (Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, J&B, Guinness, Baileys, Captain Morgan) призупинив експорт товарів в Росію та Україну

Pernod Ricard (Jameson) призупинив продажі в Росії

Staropramen зупиняє поставки у Росію