Список західних компаній, які відмовились працювати в Росії (оновлюється)
Економічна блокада в діїКатерина Родак, 0
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З початку повномасштабної війни в Україні міжнародні компанії та сервіси масово заявляють про зупинку співпраці з Росією. Усі гіганти світової економіки припиняють працювати на території країни-агресора. Росіяни на економічні санкції реагують величезними чергами у банкомати, обмінах валюти та в магазинах, де ще розпродують залишки наявних товарів.
ZAXID.NET публікує і буде постійно оновлювати перелік найбільших світових компаній, які покинули Росію.
Одяг і аксесуари
H&M зупинила продажі
В онлайн-магазині ASOS неможливо зробити замовлення в Росію
iHerb не доставляє товари в Росію, Білорусь, Молдову та Україну
Онлайн-магазин Farfetch призупинив поставки одягу в Росію
Hermes закрив магазини в Росії
Mango заявило про тимчасове закриття своїх 120 магазинів в Росії
Marks & Spencer закриває свої 48 магазинів в Росії
Nike тимчасово закрив усі магазини та онлайн-продажі
Swarovski зупинили продажі в онлайн-магазині
Cartier закрили свої магазини
Технології, сервіси
Airbnb призупинив роботу в Росії і Білорусі
Autodesk призупинив діяльність в Росії
Booking не шукає помешкань в Росії
Coursera зупиняє роботу
DHL зупиняє доставку у РФ та Білорусь
FedEx зупиняє доставку у РФ
Grammarly блокує користувачів з РФ та Білорусі
Jooble припиняє свою роботу в РФ та Білорусі
Microsoft припинила продаж ПЗ і надання послуг
Netflix припинив проекти в Росії, є також проблема з розрахунком за сервіс з російських карток
Nintendo eShop, PlayStation Store та Xbox неможливо розрахуватись російськими картками
Paramount скасував вихід нових фільмів у прокат в кінотеатрах РФ
Skyscanner не шукає польоти в Росії та з/в Росію з інших країн
Sony скасували вихід нових фільмів у прокат в кінотеатрах РФ
Spotify закрили свій офіс в РФ
Twitter не реєструє аккаунти з Росії (4 березня соцмережу заблокували в РФ)
UPS зупиняє доставку у РФ
Warner Bros скасував вихід нових фільмів у прокат в кінотеатрах РФ
Walt Disney Company скасував вихід нових фільмів у прокат в кінотеатрах РФ
Машини, літаки
Airbus призупинила технічне обслуговування і продаж запчастин до літаківBMW призупинив виробництво в Калінінграді та поставки нових автомобілів в Росію
Boeing призупинила технічне обслуговування і продаж запчастин до літаків
General Motors (Chevrolet, Nexia, Cadillac, Escalade) призупинила поставки нових автомобілів
Honda зупинили поставки
Hyundai зупинили поставки
Jaguar Land Rover зупинили поставки в РФ
Porsche зупинили поставки в РФ
Renault зупинила виробництво
Rolls-Royce зупинили поставки
Toyota зупинили поставки і виробництво
Volkswagen зупинили поставки
Volvo упинили поставки
Техніка та інші товари
Apple зупинила всі продажі в Росії і обмежила Apple Pay
Dell зупинила продажі в Росії
IKEA зупинила роботу в Росії (після цього у мережі ширилися відео з магазинів російських виробника, де люди масово скуповували залишки товару)
Intel зупиняє поставки
HP призупинила продажі в РФ
Jysk закрив усі магазини, у тому числі інтернет-магазин
Lego призупинила поставки товарів
Nokia зупиняє поставки
Panasonic зупиняє поставки
Samsung зупиняє поставку в РФ нових пристроїв
Siemens не поставляє нові пристрої
Їжа, напої
Carlsberg зупиняє нові інвестиції в РФ
Diageo (Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, J&B, Guinness, Baileys, Captain Morgan) призупинив експорт товарів в Росію та Україну
Pernod Ricard (Jameson) призупинив продажі в Росії
Staropramen зупиняє поставки у Росію
Платіжні системи
American Express зупинили співпрацю з російськими банками
Apple Pay обмежено для російських банків
Google Pay обмежено для російських банків
MasterCard не випускають карток для російських банків
PayPal зупиняє всі послуги
Revolut не переказує гроші в та з Росії
SWIFT з 12 березня відключить російські банки
Visa не випускає карток для російських банків
Western Union не здійснює перекази в РФ