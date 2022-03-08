Транснаціональна нафтогазова корпорація Shell відмовилась від купівлі російської нафти та газу. Раніше в мережі заявляли, що не покидатимуть російський ринок, натомість надаватимуть гуманітарну допомогу Україні.

Як повідомили у прес-службі нафтогазового гіганта Shell, із 8 березня компанія повністю зупиняє купівлю нафти з Росії, а також планує повністю виключити російську нафту з поставок.

«Ми чітко усвідомлюємо, що наше рішення минулого тижня придбати російську сиру нафту для переробки на такі продукти, як бензин і дизельне паливо, – попри те, що ми думали про безпеку поставок – було неправильним, і ми просимо пробачення», – йдеться в повідомленні.

Прибутки від придбаної раніше нафти компанія планує передати фонду для допомоги українцям. Водночас компанія планує змінити систему постачання сирої нафти до різних країн, аби виключити російську сировину.

«Ми намагатимемося зробити це якомога швидше, але фізичне розташування та доступність альтернатив означають, що це може зайняти тижні і призведе до зниження пропускної здатності на деяких наших НПЗ», – додають у Shell.

Shell планує вилучити станції технічного обслуговування та роботи з авіаційними паливно-мастильними матеріалами в Росії. Також компанія поетапно вилучатиме російські нафтопродукти, трубопровідний газ та СПГ.

Нагадаємо, що раніше нафтогазова компанія відмовилась йти з російського ринку, натомість пообіцяла передавати прибутки від цієї нафти у фонд гуманітарної допомоги Україні.

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