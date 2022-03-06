Стримінговий сервіс Netflix призупинив роботу в Росії на знак протесту проти повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

«З огляду на обставини, ми вирішили призупинити нашу роботу в Росії», – заявив представник Netflix.

Сервіс не буде працювати на території РФ.

Виробництво чотирьох оригінальних російські проекти Netflix зупинене.

Російські пропагандистські канали заблоковані ще тиждень тому.

Як зазначає «Суспільне», Netflix запрацював у РФ понад рік тому. Для забезпечення роботи сервісу російське відомство «Роскомнагляд» висунуло йому вимогу, за якою компанія мала транслювати до 20 місцевих новинних, спортивних та розважальних каналів. Це, зокрема кремлівський пропагандистський Перший канал, НТВ, «Росія-1», канал російської православної церкви «Спас», канал міністерства оборони «Звезда» та канал Союзних держав Росії та Білорусі «Мир».

Крім того, Netflix був би зобовʼязаний ділитися з державою статистикою переглядів у Росії. Також, як пише Радіо Свобода, «Роскомнагляд» готує заборону для онлайн-кінотеатрів на ненормативну лексику та так звану «гей-пропаганду».