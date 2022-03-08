У вівторок, 8 березня, одразу декілька великих компаній серед яких Coca-Cola, PepsiCo та мережа Starbucks оголосили про призупинення своєї діяльності у Росії через її вторгнення в Україну.

Зокрема, про призупинення діяльності у Росії повідомив головний виконавчий директор Starbucks Кевін Джонсон у листі до партнерів, текст якого розміщено на офіційному сайті Starbucks.

«Ми засуджуємо жахливі напади Росії на Україну та співчуваємо всім постраждалим. Ми продовжуємо спостерігати за розвитком трагічних подій, і сьогодні ми вирішили призупинити всю діяльність у Росії, включно з відвантаженням усієї продукції Starbucks», - наголосив він.

Компанія Coca-Cola також оголосила, що все ж зупиняє діяльність у Росії у відповідь на її напад на Україну. Про це повідомляє CNBC із посиланням на заяву представників компанії.

«Наші серця з людьми, які зазнають несвідомих наслідків цих трагічних подій в Україні. Ми продовжуватимемо відстежувати та оцінювати ситуацію в міру розвитку обставин», - заявили в компанії.

Портфоліо компанії за напрямком газованих напоїв включає в себе Coca-Cola, Sprite та Fanta.

Про часткове припинення діяльності в Росії заявила і компанія PepsiCo Inc. Там заявили, що припиняють рекламну діяльність і продаж напоїв у Росії. Однак, як пише Reuters, компанія продовжуватиме продавати в Росії продукти першої необхідності, такі як молоко та інші молочні продукти, дитячі суміші та дитяче харчування.

Раніше сьогодні стало відомо, що найпопулярніші світові мережі ресторанів їжі швидкого приготування McDonald's та KFC перестають працювати в Росії. Таке рішення компанії прийняли через війну, яку РФ розпочала в Україні.

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