Загалом у РФ налічується 850 ресторанів McDonalds

Найпопулярніші світові мережі ресторанів їжі швидкого приготування McDonald's та KFC перестають працювати в Росії. Таке рішення компанії прийняли через війну, яку РФ розпочала в Україні.

Як вказано в офіційному повідомленні на сайті McDonalds, компанія вирішила тимчасово закрити ресторани в Росії через війну в Україні.

«Після консультацій з нашим гендиректором Ріком Гернандезом та іншими керівниками компаній протягом останнього тижня, McDonalds, вирішив тимчасово закрити всі ресторани в Росії та припинити всі операції на ринку. Ми розуміємо, як це вплине на наших російських колег і партнерів, тому ми підготували рішення для наших працівників в Україні і Росії, зокрема, збереження зарплат», – повідомили в компанії.

Загалом у 850 ресторанах McDonalds в РФ працює 62 000 людей. Також у компанії повідомили, що працівники McDonalds у Європі готові допомагати біженцям з України.

Також про припинення роботи в Росії повідомила компанія Yum!Brand's, до якої входять мережі швидкоїжі KFC та Pizza Hut.

«Як і багато хто в усьому світі, ми шоковані та засмучені трагічними подіями, що розгортаються в Україні. Yum!Brand's​ призупинив усі інвестиції та розвиток ресторанів у Росії. Yum!Brand's також перенаправить весь прибуток від операцій у Росії на гуманітарні заходи. Як завжди, ми залишаємось зосередженими на безпеці наших людей в регіоні та будемо продовжувати рішуче діяти, щоб підтримувати наші команди в Україні», – вказано у повідомленні компанії.

Нагадаємо, що після військового вторгнення в Україну, сотні західних компаній припиняють працювати в Росії. Йдеться про мережі товарів, послуг, а також банківські системи. Зараз Росія вважається найбільш підсанкційною країною світу, обійшовши навіть Північну Корею.