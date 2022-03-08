Російська Федерація стала найбільш підсанкційною країною у світі, щодо неї ввели понад 5530 світових санкцій, повідомило Bloomberg 8 березня.

За даними глобальної бази даних для відстеження санкцій Castellum.ai, від 22 лютого внаслідок дій США, ЄС та їхніх союзників на Росію було накладено 2778 санкцій. Загальне число санкцій постійно зростає, і станом на 8 березня становить – понад 5530.

Таким чином Росія перевершила Іран, проти якого за 10 років було введено 3616 санкцій, переважно через ядерну програму та підтримку тероризму. Також Росія обійшла Північну Корею.

До слова, тиск на Росію через санкції посилюється щодня. «Це фінансова ядерна війна і найбільша санкційна подія в історії», – сказав Пітер П’ятецький, колишній чиновник міністерства фінансів в Америці. Він додав, що Росія менш ніж за два тижні опустилася з країни, яка була вагомою частиною світової економіки до фінансового ізгоя.

Нагадаємо, ZAXID.NET публікує і постійно оновлює перелік найбільших світових компаній, які покинули Росію.

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