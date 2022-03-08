Світові компанії ввели проти Росії 5800 санкцій. Вона посіла перше місце у світі за кількістю обмежень і навіть обійшла Іран, Сирію і Північну Корею. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. За прогнозами аналітиків, Росії загрожує дефолт через місяць.

До початку російського вторгнення на територію України на першому місці був Іран через ядерну програму та підтримку тероризму. Однак все стрімко змінилось за 12 днів агресивної війни, яку здійснює російська армія проти мирних мешканців України.

«Це фінансова ядерна війна і найбільша подія в історії санкцій. Росія менш ніж за два тижні перетворилася з частини глобальної економіки до найбільшої мети глобальних санкцій і фінансового вигнанця», — цитує LB колишнього працівника міністерства фінансів в адміністраціях Обами і Трампа Пітера П'ятецького, який був співзасновником глобальної бази даних для відстеження санкцій Castellum.ai.

Агентство Bloomberg, посилаючись на аналітиків Morgan Stanley, повідомляє, що на Росію чекає дефолт вже 15 квітня.

«Глобальний керівник компанії Morgan Stanley зі стратегії кредитування ринків Саймон Уевер зазначив, що дефолт настане вже 15 квітня, оскільки в цей час закінчується 30-денний період пільгового періоду за купонними виплатами, який Уряд РФ повинен за доларовими облігаціями з погашенням у 2023 і 2024 роках», — пише РБК.

Зазначимо, що ще до війни в Україні проти Росії були застосовані санкції через втручання у вибори 2016 року та напади на політичних дисидентів за кордоном. Після Росії та Ірану до списку найбільш санкційних держав увійшли Сирія, Північна Корея, Венесуела, М’янма та Куба.