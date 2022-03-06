Агенція Moody's змінила суверенний кредитний рейтинг РФ з «B3» до «Ca». Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на Moody’s.

Росії присвоєний кредитний рейтинг «Ca» з негативним прогнозом. Зобов'язання з таким рейтингом є «дуже близькими до дефолту, з малою перспективою повернення основної суми та відсотків».

Найнижчий можливий рейтинг за оцінкою агентства – С, його отримують емітенти, які оголосили дефолт. Зниження рейтингів зумовлене втратою контролю над резервами центрального банку Росії, що обмежить транскордонні платежі, у тому числі за обслуговування боргу за державними облігаціями.

Негативний прогноз відображає значні ризики для макроекономічної стабільності, пов’язані із введенням суворих і скоординованих санкцій після вторгнення Росії в Україну, а також фінансові наслідки від затримок погашення суверенного боргу і стресу в банківському та корпоративному секторах.

«Високий рівень координації між західними країнами щодо введення широкомасштабних санкцій проти Росії у відповідь на вторгнення в Україну суттєво погіршив здатність Росії забезпечити своєчасне погашення своїх суверенних боргових зобов’язань», – повідомляє агентство.

Moody's очікує, що російська економіка скоротиться на 7% у реальному вимірі у 2022 році і знизиться ще більше у 2023 році.

Постійне зниження курсу рубля матиме серйозні економічні наслідки у вигляді підвищення інфляції та зниження рівня життя.