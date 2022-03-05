Аналітики JPMorgan Chase&Co прогнозують, що російська економіка зіткнеться з проблемами, потужнішими від кризи в 1990-х роках. Про це пише Bloomberg.

За словами аналітиків, слід очікувати на скорочення валового внутрішнього продукту РФ на 7% у 2022 році. В той час, як в 1998 році цей показник складав 5,3%.

Зазначається, що зараз санкції підривають дві опори стабільності – валютні резерви центробанку та позитивне сальдо поточних операцій.

Тім Граф, керівник макростратегії EMEA у State Street Global Markets заявив, що «чим довше будуть діяти санкції, і особливо, якщо вони будуть розширені за рахунок гази і нафти, тим більша ймовірність, що ринок капіталу росії залишиться зруйновним на довгі роки».

В той же час, аналітики Bloomberg Economics прогнозують ще більше падіння ВВП – до 9%.

Раніше JPMorgan прогнозували, що Міжнародні санкції, запроваджені проти Росії, значно підвищили ймовірність дефолту країни.

Запроваджені обмежння можуть завадити Росії розрахуватись із зовнішніми боргами