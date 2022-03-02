Міжнародні санкції, запроваджені проти Росії, значно підвищили ймовірність дефолту країни. Про це заявили аналітики JPMorgan, пише Reuters.

Зазначається, що цього місяця Росія має виплатити державні облігації на суму понад 700 млн доларів.

Анатілики кажуть, що теоретично РФ має достатні резерви для покриття боргів, але на практиці заморожування деяких активів та інші заходи можуть вплинути на її здатність здійснювати платежі.

«Санкції США, контрзаходи в Росії для обмеження іноземних платежів і перебої в платіжних ланцюгах створюють великі перешкоди для Росії для здійснення платежів за кордоном», – пояснили у JPMorgan.

За словами аналітиків JP Morgan, першою критичною датою є 16 березня, коли мають бути виплачені два купонних виплати за облігаціями, хоча, як і велика частина російського боргу, в них вбудовано 30-денний пільговий період.

При цьому, загальні державні борги Росії становлять 40 мільярдів доларів, що небагато для її економіки, проте навіть один дефолт за зовнішніми виплатами може спричинити ланцюгову реакцію.