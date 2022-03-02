США розкрили деталі нових санкцій проти Росії та Білорусі. Про це повідомляє «Європейська правда».

Міністерство торгівлі США поширить сувору політику експортного контролю, встановлену для Росії, на Білорусь.

Зазначається, що це допоможе запобігти перенаправленню технологій та програмного забезпечення через Білорусь до Росії та значно знизить здатність обох країн підтримувати свою військову агресію.

Держдеп США також запровадить додаткові санкції проти оборонного сектора Росії. Всього до списку будуть включені 22 російські оборонні підприємства, у тому числі фірми, що виробляють бойові літаки, бойові машини піхоти, системи радіоелектронної боротьби, ракети і безпілотні літальні апарати для російських збройних сил.

Крім того, США запроваджують щодо Росії заходи експортного контролю на обладнання з видобутку нафти та газу. США введуть санкції проти структур, що підтримують російські та білоруські збройні сили, російські та білоруські служби безпеки, військовий та оборонний сектори.

Завдяки санкціям, військовий, а також аерокосмічний, морський та високотехнологічний сектори не отримають американські технологічні товари та технології.