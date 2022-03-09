Компанія Brown-Forman Corp ухвалила рішення зупинити комерційну діяльність в Російській Федерації через її військову агресію в Україні. Про це повідомила прес-служба компанії.

«У зв'язку з війною в Україні ми зупиняємо комерційну діяльність у Росії. Ми приєднуємося до світової спільноти у заклику до миру», – повідомила компанія.

До того ж Brown-Forman зазначила, що робить пожертвування ЮНІСЕФ та Міжнародному медичному корпусу, організаціям, які допомагають українським дітям та всім біженцям.

Портфель брендів Brown-Forman включає віскі Jack Daniel's, Woodford Reserve, Old Forester, горілку Finlandia, текілу Pepe Lopez, el Jimador та ін. Продукція компанії представлена більш ніж у 170 країнах світу.

Нагадаємо, що низка великих світових компаній заявили про призупинення своєї діяльності на території Росії. Перед цим жорсткі пакети санкцій проти РФ запровадили США, Велика Британія та країни ЄС. Зрештою Росія стала найбільш підсанкційною державою у світі.