Причиною блокування Facebook у росії називають «дискримінацію російських ЗМІ»

Російська служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій «Роскомнадзор» офіційно заблокує соціальну мережу Facebook в Росії. Причиною блокування називають «дискримінацію російських ЗМІ».

Про блокування Facebook ввечері 4 березня повідомило російське видання «Медуза» з посиланням на прес-службу відомства. Зазначається, що причиною блокування соцмережі є «дискримінація російських ЗМІ».

За даними регулятора, з жовтня 2020 року «Роскомнадзор» зафіксував 26 таких випадків, а в останні дні соцмережа обмежила доступ до підконтрольних російській владі акаунтам телеканалу «Звезда», РИА Новости, Sputnik, Russia Today, «Лента.ру» і «Газета.ру».

Пізніше «Суспільне» та «Бабель» повідомили, що в Росії також заблокували і доступ до соцмережі Twitter.

Зазначимо, що після вторгнення в Україну в Росії почали масово блокувати українські сайти, а також російські, які офіційно не підконтрольні Кремлю. Зокрема, 2 березня у Росії заблокували сайти МОЗ, прикордонної служби України та кілька десятків українських видань, серед яких і ZAXID.NET.

4 березня в Росії заборонили роботу сайтів «Медуза», російської служби BBC, Deutsche Welle, «Радіо Свобода» і «Голос Америки». Через тиск цензури опозиційне «Ехо Москви» та телеканал «Дождь» припинили мовлення.

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