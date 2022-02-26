Twitter заблокував можливість реєструвати нові аккаунти в Російській федерації. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Дякуємо! Чекаємо Facebook і Instagram», — написав міністр у своєму Telegram.

Також соцмережа активно перевіряє усі твіти, щоб виявити поширення фейків чи маніпуляцій та оперативно відреагувати на пропагандистські ЗМІ, які викривляють інформацію про події.

Самі працівники Twitter розпочали збір коштів для підтримки України. Зібрану суму компанія подвоїть.

Тим часом соцмережа Instagram почала ставити мітки до аккаунтів медіа, які займаються пропагандою, «ЗМІ, яким керує Росія». Серед них РИА Новости, Вечерний Ургант, ТАСС, Russia Today. Також Instagram заблокував аккаунт президента Чечні Кадирова, в якого було 4,7 млн підписників.

Мінцифри оголосило про створення «ІТ-армії» для стримування наступу Росії на Україну. Оперативні завдання викладатимуть на окремому Telegram-каналі.