Депутати ЛМР погодили будівництво інклюзивної доріжки у Шевченківському гаю за 500 тис. грн
Нова доріжка має полегшити доступ до музею для людей, які пересуваються на візках
Депутати Львівської міської ради під час засідання комісії фінансів погодили виділення 500 тис. грн для будівництва доріжки у Шевченківському гаю. В Інформаційному порталі депутатів ЛМР зазначають, що доріжка полегшить доступ до музею для людей з інвалідністю. Наразі дорога основного екскурсійного маршруту у Шевченківському гаю викладена бруківкою.
«Сьогодні Львів робить усе можливе, щоб бути максимально доступним містом для наших захисників, які повертаються з війни й, які, на превеликий жаль, втратили кінцівки й пересуваються на колісних кріслах. Говоримо не лише про доступність у комунальних установах, готелях, а й про доступність у парках, у музеях тощо. Щоб наші герої мали можливість відвідувати різноманітні заходи та відпочивати разом зі своєю родиною і для них це було комфортно», – пояснює голова комісії та депутатка Наталія Шелестак.
У Шевченківському гаю розповіли ZAXID.NET, що створення нової доріжки пов'язане із завершенням будівництва освітньо-інформаційного центру, через який буде новий вхід на територію музею. Планують, що центр почне працювати наприкінці літа.
Зазначимо, що у Шевченківському гаю відреставрували 90-річну хату з села Брід на Закарпатської області. На роботи витратили 200 тис. грн.