Депутати виділили гроші на нову доріжку у Шевченківському гаю

Депутати Львівської міської ради під час засідання комісії фінансів погодили виділення 500 тис. грн для будівництва доріжки у Шевченківському гаю. В Інформаційному порталі депутатів ЛМР зазначають, що доріжка полегшить доступ до музею для людей з інвалідністю. Наразі дорога основного екскурсійного маршруту у Шевченківському гаю викладена бруківкою.

«Сьогодні Львів робить усе можливе, щоб бути максимально доступним містом для наших захисників, які повертаються з війни й, які, на превеликий жаль, втратили кінцівки й пересуваються на колісних кріслах. Говоримо не лише про доступність у комунальних установах, готелях, а й про доступність у парках, у музеях тощо. Щоб наші герої мали можливість відвідувати різноманітні заходи та відпочивати разом зі своєю родиною і для них це було комфортно», – пояснює голова комісії та депутатка Наталія Шелестак.

У Шевченківському гаю розповіли ZAXID.NET, що створення нової доріжки пов'язане із завершенням будівництва освітньо-інформаційного центру, через який буде новий вхід на територію музею. Планують, що центр почне працювати наприкінці літа.

Зазначимо, що у Шевченківському гаю відреставрували 90-річну хату з села Брід на Закарпатської області. На роботи витратили 200 тис. грн.