Інформаційно-освітній центр у «Шевченківському гаю» планують збудувати з 2016 року

Львівський музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького провів чотирнадцятий тендер на будівництво інформаційно-освітнього центру. Договір опублікували на сайті державних закупівель Prozorro у середу, 14 червня. Загальна вартість робіт з понад 18 млн у 2016 році зросла до 57 884 491 грн. Будуватиме освітній центр компанія «Нова оселя», яка була єдиним учасником торгів.

Будівлю центру мають звести упродовж червня-жовтня, а до листопада 2023 року облаштувати об'єкти енергетичного господарства. До кінця цього року всі роботи з будівництва центру повинні бути завершені.

Переможцем торгів є львівська компанія «Нова оселя», яка діє з 2005 року. Вона перемагає в аукціоні з будівництва інформаційно-освітнього центру вдруге. Згідно із даними аналітичного ресурсу YouControl, основним видом діяльності підприємства є будівництво, а серед додаткових також гуртова торгівля, будівництво доріг та обслуговування напоями. Керівником компанії є Тарас Дідик, який є бізнес-партнером депутата Львівської міської ради Назарія Бербеки.

Зазначимо, що вперше аукціон з будівництва споруди, яку тоді називали візит-центром, в музеї Климентія Шептицького оголошували у 2016 році. Очікувана вартість становила 18 304 166 грн, але торги не відбулися. Повторно аукціон оголошували також у 2016 році, але він не відбувся, оскільки в аукціоні взяла участь лише одна компанія – «Центр комплекс» Львівської обласної асоціації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України».

У 2017 році тендер також оголошували двічі. Очікувана вартість становила 24 325 000 грн. Спочатку в аукціоні змагалися п'ять компаній, а згодом – три. Проте музей відхилив усі пропозиції.

Торги відбувалися двічі у 2018 році. Першого разу участь брали дві компанії, але їхні пропозиції відхилили й торги не відбулися. Проте вдруге музей таки обрав переможця аукціону – ТОВ «Будкомінвестиція». Очікувана вартість робіт тоді становила 28 200 000 грн. Зазначимо, що у 2019 році будівництво центру таки розпочалося. Проте у 2020 році музей розірвав договір з «Будкомінвестицією». Компанія через суд повернула музею аванс та будівельні матеріали.

Наступний тендер оголосили 2020 року, але він знову не відбувся. Очікувана вартість зросла до 30 283 344 грн. Другий аукціон зі спорудження інформаційно-освітнього центру, який оголошували у 2020 році, також не відбувся. Участь взяли п'ять компаній, але їхні пропозиції відхилили. Крім цього, не вдалося провести тендер на виготовлення проектно-кошторисної документації вартістю 1 508 780 грн. Третій тендер на будівництво центру відбувся і музей уклав договір з ТОВ «Бізнес-Вектор ДК», але розірвав його у 2021 році через порушення проведення закупівлі. Також у 2020 році музей завершив низку аукціонів щодо проектно-документації, підготовки технічних умов, експертизи проекту будівництва.

Вже у 2021 році очікувана вартість спорудження центру зросла до 46 104 014 грн. Перші торги не відбулися – музей відхилив пропозиції двох учасників. На другому аукціоні у 2021 році вдруге перемогло ТОВ «Бізнес-Вектор ДК» і мало збудувати центр за 45 950 524 грн. Після цього музей завершив тендер на технічний нагляд за будівництвом вартістю понад пів млн грн. Центр так і не почали будувати, і у 2021 році знову оголосили аукціон. Очікувана вартість робіт була 56 376 166 грн, але торги не відбулися. Після цього музей завершив тендер на коригування проектно-кошторисної документації вартістю 330 тис. грн.

У 2022 році очікувана вартість будівництва зменшилася і становила 42 316 396 грн. Аукціон відбувся у грудні. Перемогла компанія «Нова оселя», яка виграла останній аукціон. Однак договір розірвали 2 червня 2023 року за згодою сторін.