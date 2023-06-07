Приміщення центру «Джерело» відреставрували на 30% за гроші благодійників

Львівський міський центр реабілітації «Джерело» уклав угоду з приватним підприємством «Західбуд-Плюс» на реконструкцію приміщень, що на вулиці Пасічній, 39. Договір опублікували на сайті державних закупівель Prozorro у вівторок, 6 червня. Загальна вартість відбудови становить 31 860 810 грн. «Західбуд-Плюс» має завершити ремонтні роботи до кінця 2025 року.

Згідно з вимогами тендеру, підрядник відремонтує триповерхову будівлю площею 600 м², облаштує зовнішні інженерні мережі та доброустрій території. Ремонтні роботи фінансуватимуть з міського бюджету Львова та грошей благодійників.

Зазначимо, що переможцем торгів стало львівське підприємство «Західбуд-Плюс», керівником якого є Андрій Колюбінський. Згідно із даними аналітичного ресурсу YouControl, компанія працює з 2007 року. Підприємство у 2021 році ремонтувало приміщення «Джерела» у Винниках, де у травні 2023 року відкрили осередок для дітей з інвалідністю.

Нагадаємо, що реабілітаційний центр «Джерело» планує облаштувати на Пасічній, 39 будинок підтриманого проживання для 20 людей з інвалідністю. Установа буде альтернативою психоневрологічним диспансерам і геріатричним центрам. На початку 2023 року Львівська міська рада повідомляла, що приміщення відремонтували на 30% за гроші благодійників. Зокрема, створили основу під пандус, замінили частину вікон, укріпили фундамент. Раніше, у 2021 році, будинок підтриманого проживання на Пасічній, 39 став одним із переможців проектів Громадського бюджету.