Будинок підтриманого проживання для людей з інвалідністю облаштовують на Пасічній, 39

У Львові на вул. Пасічній продовжують облаштовувати міський будинок підтриманого проживання для дорослих осіб з інвалідністю, які втратили батьків чи опікунів, або прагнуть проживати окремо від них. Реалізовує проект, який стартував наприкінці 2020 року, центр «Джерело». Станом на зараз виконали понад 30% робіт.

У Львові для майбутнього будинку підтриманого проживання для дорослих осіб з інвалідністю виділили приміщення колишньої поліклініки на вул. Пасічній, 39, площею 600 м2. Будівлю не лише ремонтують, а й реконструюють. Також планують добудувати додаткове приміщення.

«Уже видно основу під пандус для доступності будівлі, замінили більшу частину вікон, здійснили укріплення фундаменту, ведуться внутрішні роботи з укріплення стін та готуємо ліфтові шахти, і навіть уже є основи для великих вікон, що вестимуть на терасу. Цю частину робіт виконали за фінансової підтримки родини Михайла та Петри Зачкевичів, друзів з Німеччини і Caritas international», – розповіла керівниця центру «Джерело» Зореслава Люльчак у коментарі ZAXID.NET.

Загалом виконали понад 30% робіт. Окрім того, зараз корегують проектно-кошторисну документацію, адже ціни від старту проекту зросли.

«За попередньою проектно-кошторисною документацією вартість становила майже 28 млн грн, це з усім: з меблями, підйомниками, з усіма пристосуваннями, з облаштування прибудинкової території. Тепер, за попередніми підрахунками, це буде 34-35 млн грн», – повідомила керівниця центру «Джерело» Зореслава Люльчак.

Підрядник готовий завершити усі роботи до кінця року, але потрібне фінансування. Нагадаємо, будинок підтриманого проживання був одним із переможців проектів Громадського бюджету, які реалізовували у 2021 році. Зараз центр «Джерело» шукає різні ресурси фінансування. Зазвичай – це благодійники, партнери за кордоном, громадські організації.

Коли будинок відкриють, там зможуть проживали 20 дорослих львів'ян з інвалідністю та асистенти, які допомагатимуть їм у побуті. На цокольному та двох поверхах облаштують кімнати, кухню, їдальню, санвузли й ліфт. Також заплановано додатково збудувати інклюзивний громадський простір для спільних активностей людей з інвалідністю та мешканців.

«Розуміємо, що через війну в Україні ми швидше за все будемо поселяти вимушено перемішених осіб з інвалідністю, які зареєстровані в Львівській територіальній громаді», – зазначила керівниця центру «Джерело» Зореслава Люльчак.

Львівський будинок підтриманого проживання для людей з інвалідністю буде першим, послуги якого фінансуватимуться з бюджету територіальної громади. Саме таких помешкань в Україні наразі немає. Окрім того, що важливо, люди з інвалідністю будуть інтегровані в суспільство.

«Ми розуміємо, що в сьогоднішніх умовах безбар’єрність буде в пріоритеті. На жаль, в нас зростає кількість осіб з інвалідністю. Багато хто буде мати набуду інвалідність. Ми розуміємо, що кожна людина є гідна, щоб проживати в громаді, бути частинкою цієї громади, мати активності в громаді, поруч з усіма людьми», – зазначила керівниця центру «Джерело» Зореслава Люльчак.