Львівські ЦНАПи пропонують послугу «Мобільного адміністратора» мешканцям, які за станом здоров’я не можуть відвідати установу

Мешканці Львівської громади, які за станом здоров’я не можуть відвідати ЦНАП, мають змогу скористатись послугою «Мобільний адміністратор». Завдяки спеціальному переносному кейсу, працівник ЦНАП може надати послугу мешканцю у будь-якому приміщенні, зокрема вдома. Із серпня 2021 року послугою «Мобільний адміністратор» вже скористалися понад 60 мешканців громади.

Як уточнюють в департаменті адміністративних послуг ЛМР, серед найпопулярніших послуг – оформлення статусу внутрішньо-переміщеної особи та вклеювання фотокартки у паспорт громадянина України по досягненню 25-ти та 45-ти річного віку, оформлення матеріальних допомог, реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання.

Скористатися «Мобільним адміністратором» можуть люди з інвалідністю 1-ї групи, військовослужбовці та ті, які перебувають на тривалому стаціонарному лікуванні й потребують стороннього догляду.

Щоб замовити послугу, потрібно заповнити онлайн-форму на сайті Львівської міської ради. Також можна зателефонувати до Служби підтримки ЦНАП: (032)2975795.

Протягом трьох днів працівник ЦНАП зв’яжеться з заявником та узгодить дату та час візиту.

Нагадаємо, серед послуг, які можна замовити – послуги соціального захисту, житлові (зокрема реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання,) послуги районних адміністрацій, управління державної реєстрації, різноманітні витяги, довідки та інше.

Загалом у львівських ЦНАП можна отримати понад 500 адміністративних послуг, а торік стали доступними 97 нових послуг, які надають підрозділи обласної адміністрації.