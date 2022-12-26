Людям. які отримують державні допомоги, з нового року слід подати відповідні заяви із пакетом документів

З 1 січня 2023 року припиняється автоматичне нарахування державних допомог. Це передбачено постановою Кабміну від 15.11.2022 року №1320. Відтак людям, які отримують державні допомоги, з нового року необхідно подати відповідні заяви із пакетом документів. Виняток зробили лише для тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях або де ведуться бойові дії.

В Управлінні соціального захисту ЛМР повідомили, що мешканцям Львівської міської територіальної громади, які отримують державні допомоги, з нового року треба буде подати відповідні заяви із пакетом документів.

«Заяву та документи можна подати до відділів соціального захисту, ЦНАП, поштою або в електронній формі - через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, або Єдиний державний веб-портал електронних послуг (у разі технічної можливості)», –інформують в управлінні соціального захисту ЛМР.

Державні допомоги, автоматична виплата яких прининяється з нового року

Із 1 січня 2023 року припиняється автоматичне нарахування таких видів державних соціальних допомог:

державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям;

допомога на дітей одиноким матерям;

допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, з тяжкими вродженими вадами розвитку, рідкісними орфанними захворюваннями, онкологічними, онкогематологічними захворюваннями, дитячим церебральним паралічем, тяжкими психічними розладами, цукровим діабетом I типу (інсулінозалежним), на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, яким не встановлена інвалідність;

щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І або ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду;

тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідомо;

тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;

допомога на проживання ВПО;

державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Автоматичне нарахування державної допомоги буде продовжено для тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях або де ведуться бойові дії. Це передбачено постановою Кабміну №1320.

Контакти районних відділів соціального захисту:

Галицький районний відділ соціального захисту: вул. Ф. Ліста, 5, тел. 261-44-50

Залізничний районний відділ соціального захисту: вул. І. Виговського, 34, тел. 295-82-28

Личаківський районний відділ соціального захисту: вул. К. Левицького, 67, тел. 254-62-89

Сихівський районний відділ соціального захисту: просп. Червоної Калини, 66, тел. 254-64-80

Франківський районний відділ соціального захисту: вул. Ген. Т. Чупринки, 85, тел. 237-50-81

Шевченківський районний відділ соціального захисту: вул. В. Липинського, 11, тел. 254-67-27

На прийом до районних відділів соціального захисту можна записатися тут.

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