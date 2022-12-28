Усі соціальні виплати й надалі нараховуватимуть автоматично

Соціальні виплати українцям продовжать нараховувати автоматично до завершення воєнного стану. Таке рішення у вівторок, 27 грудня, ухвалив Кабінет Міністрів.

Тож людям, які отримують соціальні допомоги, з нового року не треба заново писати заяви і подавати відповідні документи.

Нагадаємо, у листопаді Кабміном було прийнято рішення, що автоматично продовжать нараховувати соціальні допомоги і пільги лише особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях і в регіонах активних бойових дій. Усі інші мали з 1 січня 2023 року написати заяву і подати відповідні документи.

«Вказана ситуація могла призвести до соціальної напруги та надмірного навантаження на органи соцзахисту й органи надання адміністративних послуг, зокрема через нестабільність електропостачання та часті повітряні тривоги. З метою вирішення цієї проблеми було проведено низку нарад. За їх результатами до Уряду було подано проект постанови про автоматичне продовження виплат, який вчора й ухвалив Кабмін», – наголосили в Мінреінтеграції.