Центр може прийняти до 20 дітей

У Винниках на вул. Галицькій, 12 запрацював осередок реабілітаційного центру «Джерело» для дітей з інвалідністю. Тут приймають дітей із Винник та найближчих районів, повідомляє прес-служба ЛМР.

Зараз у новій філії «Джерела» вже займаються 15 діток, які мають труднощі розвитку. Тут вони у супроводі фахівців малюють, співають, навчаються та беруть участь у рохових активностях.

«Для кожної дитини активності підбираються таким чином, щоб було цікаво і розвитково. Адже за мету ставимо здобуття дітьми соціально-побутових навичок, спілкування і взаємодію зі своїми однолітками. Це дає можливість підготуватися дитині до садку і побачити батькам, що дитина насправді спроможна – щоб у подальшому бути на інклюзії в дитсадку, до прикладу», – говорить керівниця «Джерела» Зореслава Люльчак.

Філія реабілітаційного центру "Джерело" вже приймає діток (фото ЛМР)

У новому осередку приймають дітей з інвалідністю із Винник, Тракту Глинянського та Лисинич, в тому числі й внутрішньо переміщених дітей. Послуги денного догляду надають інструктор з трудової адаптації, соціальні робітники, вихователь та асистент вихователя.

Як інформував ZAXID.NET, загальна вартість реконструкції приміщення, де відкрили філію, становила 4,2 млн грн. З бюджету розвитку Львівської МТГ у 2021 році на це виділили 1,8 млн грн, а у липні 2022 року їх продовжили за рахунок благодійних коштів від американської платформи Global Giving. Також благодійники профінансували закупівлю адаптованих меблів, комп’ютерного обладнання та підйомників.

Додамо, що це вже шоста філія реабілітаційного центру «Джерело». Вони працюють за адресами:

Кирилівська, 3а (Шевченківський район Львова);

вул. Роксоляни, 23 (Залізничний район);

вул. Богдана Хмельницького, 195 (Личаківський район);

вул. Володимира Великого, 40 (Франківський район);

вул. Миколайчука, 24 (Шевченківський район);

вул. Галицька, 12 у Винниках.

Щоденно соціальні послуги (послуги денного перебування) у «Джерелі» отримують 113 дітей та 100 дорослих. Також діє програма раннього втручання та комплексна реабілітація.

Центр «Джерело» надає реабілітаційні послуги для дітей і молоді з інвалідністю та дітей з групи ризику. Заснований 1993 року з ініціативи батьків дітей з інвалідністю та волонтерів з Канади.