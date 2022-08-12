У Винниках на вул. Галицькій, 12 тривають роботи з облаштування філії реабілітаційного центру «Джерело». Тут послугу денного догляду отримуватимуть 20 дітей та дорослих з інвалідністю, повідомляє ЛМР.

Загальна вартість реконструкції приміщення, де працюватиме філія – 4,2 млн грн. З бюджету розвитку Львівської МТГ торік скерували 1,8 млн грн на роботи, а у липні 2022 року їх продовжили за рахунок благодійних коштів від американської платформи Global Giving. Крім того, БФ «Вплив» профінансує закупівлю адаптованих меблів, комп’ютерного обладнання та підйомників.

Також у 2021 році Львівська міська рада передала на баланс центру «Джерело» приміщення для відкриття філії на вул. Патона, 17. За кошти благодійників уже виготовлена проектно-кошторисна документація. Філія буде розрахована на надання соціальних послуг 10-15 підліткам та дорослим з інвалідністю.

Нагадаємо, у Львові працюють п’ять філій центру «Джерело», у яких є 66 вихованців – діти та молодь з інвалідністю, які отримують базову соціальну послугу денного догляду. Адреси:

вул. Кирилівська, 3а, філія Шевченківського району;

вул. Роксоляни, 23, філія Залізничного району;

вул. Б. Хмельницького, 195, філія Личаківського району;

вул. В. Великого, 40, філія Франківського району;

вул. Миколайчука, 24, філія Шевченківського району.

Довідка

Центр «Джерело» надає реабілітаційні послуги для дітей і молоді з інвалідністю та дітей з групи ризику із 1993 року з ініціативи батьків дітей з інвалідністю та волонтерів з Канади. «Джерело» є ресурсним центром на регіональному та національному рівнях. За 29 років роботи допомогу тут отримали понад 7500 людей, віком від кількох тижнів до 45 років. Центр фінансується з комунального бюджету міста Львова та за рахунок благодійних надходжень.