Трон доставили до Вашингтона в умовах суворої таємниці

Президент Польщі Кароль Навроцький подарував президенту США Дональду Трампу оздоблений бурштином трон. Про особистий подарунок, який польський президент передав американському колезі під час святкування його 80-річчя, тривалий час не повідомляли публічно. Про це 18 листопада пише TVN24.

Як з'ясували журналісти, інформацію про подарунок приховували навіть від високопосадовців польських державних установ. Раніше в медіа з'являлися припущення, що Навроцький подарував Трампу золоті запонки з чорним оніксом. Однак, за даними TVN24, йдеться про крісло з різьбленими елементами та інкрустацією з бурштину.

Навроцький відвідав Вашингтон 14 червня 2026 року. Біля Білого дому тоді відбувалися урочистості з нагоди 250-ї річниці незалежності США та 80-річчя Дональда Трампа. На захід запросили понад 4 тис. гостей.

Тоді польський президент підготував для американського колеги два подарунки. Про один із них канцелярія Навроцького повідомила публічно вже після святкування. Це мармурова таблиця, яку передали від імені польського народу. Вона має стати частиною запланованої монументальної тріумфальної арки у Вашингтоні, присвяченої 250-річчю незалежності США.

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Інший подарунок – бурштиновий трон – залишався таємницею. Журналісти TVN24 підтвердили цю інформацію в кількох незалежних джерелах, пов'язаних із президентською канцелярією. Згодом її підтвердив Марцін Пшидач, керівник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі, який раніше розповідав про два подарунки для Трампа.

Журналісти також розшукали майстра, який виготовив трон. Це Люціан Мирта. Кілька місяців тому президент Навроцький нагородив його Офіцерським хрестом ордена Відродження Польщі за видатні заслуги перед польською культурою.

Як розповів Мирта TVN24, історія цього подарунка почалася ще за президентства Анджея Дуди. У 2018 році майстер передав йому перше крісло з бурштиновим оздобленням. Згодом президентська канцелярія замовила в нього ще одне – його планували подарувати Дональду Трампу під час його першої каденції.

«Це крісло замовив президент Дуда, каденція якого тоді добігала кінця. Президент Трамп у той час не приїхав [до Польщі], а я встиг виготовити друге крісло і залишив його в себе», – розповів Мирта.

Перед поїздкою Навроцького до Вашингтона президентська канцелярія знову звернулася до майстра. За його словами, він погодився передати крісло, попросивши відшкодувати лише мінімальні витрати на його виготовлення.

Скільки коштує незвичайний подарунок, Мирта та Марцін Пшидач не повідомили. Водночас у президентській канцелярії стверджують, що крісло справило враження на Трампа.

«Ми отримали зворотний зв'язок, що подарунок справив враження. Водночас він розповідає прекрасну історію Польщі, майстерність її ремісників, особливо з огляду на походження пана президента [Навроцького] з Гданська. Балтійське море, бурштин – усе це справді вражає», – сказав Пшидач.

За словами співрозмовника TVN24, пов'язаної з президентською канцелярією, інформацію про подарунок намагалися зберегти в суворій таємниці. Однак приховати її не вдалося: серед працівників канцелярії почало поширюватися фото крісла.