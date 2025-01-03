Більшість цінних подарунків передали до архіву

Президент США Джо Байден та його сім'я отримали від іноземних лідерів подарунки у 2023 році на суму в десятки тисяч доларів, серед яких колаж від президента України Володимира Зеленського. Про це у четвер, 2 січня, повідомила газета The Guardian.

Згідно зі щорічним звітом Державного департаменту США, найдорожчим подарунком у 2023 році стала діамантова прикраса вартістю 20 тис. доларів, яку першій леді США Джилл Байден вручив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Президент України Володимир Зеленський подарував Байдену колаж вартістю 2 тис. 400 доларів. А перша леді також отримала брошку вартістю понад 14 тис. доларів від посла України в США.

Крім цього, американський лідер отримав у подарунок:

альбом фотографій вартістю за 7 тис. 100 доларів від нещодавно відстороненого президента Південної Кореї Юн Сок Йоля;

статуетку монгольських воїнів за 3 тис. 495 доларів від прем'єр-міністра Монголії;

срібну чашу за 3 тис. 300 доларів від султана Брунею;

срібний піднос за 3 тис. 160 доларів від президента Ізраїлю.

Відомо, що згідно зі законодавством США, усі подарунки, вартість яких перевищує 480 доларів, мають бути задекларовані.

«Багато подарунків, що відповідають цьому порогу, відносно скромні, а дорожчі з них, як правило, передають до Національного архіву або виставляють на офіційних виставках», – зазначають у виданні.

Відтак діамант вартістю 20 тис. доларів залишили для офіційного використання в східному крилі Білого дому. Інші подарунки були передані до архіву.

«Отримувачі також мають можливість викупити подарунки за їхньою ринковою вартістю, хоча це трапляється рідко, особливо з дорогими предметами», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, 26 вересня 2024 року президенти України та США Володимир Зеленський і Джо Байден зустрічалися в Білому домі у Вашингтоні для обговорення «плану перемоги».