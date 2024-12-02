Джо Байден пояснив, що його сина «вибірково і несправедливо переслідували»

Чинний президент США Джо Байден у неділю, 1 грудня, помилував свого 54-річного сина Гантера Байдена від можливого тюремного увʼязнення за злочини, повʼязані з незаконним обігом зброї та податковими правопорушеннями, повідомив телеканал CNN.

Згідно з копією указу про помилування, ідеться про «повне і безумовне помилування» Байдена-молодшого. Відтак це рішення не зможе скасувати обраний президент Дональд Трамп.

Як зауважив CNN, помилувавши свого сина, Джо Байден відрікся публічної обіцянки, яку він неодноразово давав до і після виходу з президентських перегонів 2024 року. Президент і головний речник Білого дому заявляли, зокрема й після перемоги Трампа на виборах 2024 року, що президент не помилує сина і не пом'якшить його вирок.

«Помилування передбачає, що Гантера Байдена не засудять за його злочини, і це виключає будь-які шанси, що його відправлять до в'язниці, що було можливим. Судді, які розглядають його справи, швидше за все, скасують слухання з винесенням вироку, які були заплановані на 12 грудня у справі про зброю і на 16 грудня у справі про податки», – ідеться в повідомленні.

Джо Байден у своїй заяві пояснив, що вирішив помилувати сина, оскільки того «вибірково і несправедливо переслідували», зазначивши, що «з Гантером поводилися інакше», ніж з людьми, які скоюють подібні злочини. Президент заявив, що його політичні опоненти в Конгресі «інспірували» звинувачення, щоб напасти на нього і перешкодити його обранню.

У своєму пості в соціальних мережах у неділю ввечері Дональд Трамп назвав помилування Байдена-молодшого «зловживанням і судовою помилкою». Трамп жартома також запитав, чи поширюється помилування на його прихильників, які штурмували Капітолій 6 січня 2021 року.

Що відомо про справу Байдена-молодшого

У грудні 2023 року Гантеру Байдену висунули звинувачення в дев’яти податкових злочинах, включно з трьома тяжкими. За даними слідчих, він не заплатив 1,4 млн доларів податків з доходів, які отримував від іноземних компаній. Після відкриття справи Байден таки сплатив 2 млн доларів податків та штрафів.

Того ж року у штаті Делавер йому висунули обвинувачення у купівлі вогнепальної зброї та володінні зброєю під час наркотичної залежності. Йдеться про придбання пістолета Colt Cobra у жовтні 2018 року за фальшивими документами. Гантеру Байдену загрожувало до 25 років ув’язнення.