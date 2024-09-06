Син президента США Джо Байдена, 54-річний Хантер Байден, визнав себе винним за всіма звинуваченнями у справі про несплату податків. Про це повідомляє CNN 5 вересня.

Хантер Байден визнав себе винним за девʼятьма звинуваченнями у справі про ухилення від податків. Суд оголосить вирок сину Байдена 16 грудня 2024 року, йому загрожує до 17 років увязнення.

За словами адвоката Байдена, Хантер визнав провину, щоб уникнути показового судового процесу, адже «поставив свою сім’ю на перше місце».

Що відомо про справу Байдена-молодшого

У грудні 2023 року Хантеру Байдену висунули звинувачення в дев’яти податкових злочинах, включно з трьома тяжкими. За даними слідчих, він не заплатив 1,4 мільйона доларів податків з доходів, які отримував від іноземних компаній. Після відкриття справи Байден таки сплатив 2 мільйони доларів податків та штрафів.

Також у 2023 році йому висунули обвинувачення у зберіганні вогнепальної зброї у штаті Делавер. За даними слідства, він купив пістолет за фальшивими документами 2018 року.

11 червня суд присяжних визнав Гантера Байдена винним у незаконному придбанні та зберіганні зброї під час зловживання наркотиками або пристрасті до них. Президент США мав право помилувати Хантера, однак не став цього робити.