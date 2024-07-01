Сім'я Байдена на тлі провальних дебатів вимагає звільнення двох членів його команди

Родина 81-річного президента США Джозефа Байдена закликала його залишитися в передвиборчих перегонах на президентських виборах, що мають відбутися у листопаді 2024 року. Натомість у провалі американського лідера на теледебатах із 78-річним колишнім президентом Дональдом Трампом звинувачують його помічників, повідомили в понеділок, 1 липня, газета Politico та телеканал CNN з посиланням на джерела.

Як стало відомо журналістам, сім’я чинного господаря Білого дому, включно з першою леді Джилл Байден, сином Хантером Байденом та їхніми онуками, зібралася в резиденції Кемп-Девід на зустріч та просила президента продовжувати боротьбу за переобрання.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, родина президента була розчарована командою, яка готувала Байдена до дебатів з колишнім президентом Дональдом Трампом, які викликали велике занепокоєння у таборі Демократичної партії.

Також його закликали звільнити чи понизити на посаді членів команди, яких вважають винними у невдалому виступі чинного президента США. Серед них колишній керівник апарату співробітників Білого дому Рон Клайн та особистий адвокат президента Боб Бауер.

Наприклад, членам родини Байдена не сподобалося, що президент більше акцентував на своїх попередніх досягненнях, а не на планах під час потенційного другого терміну на посаді. Вважається, що Джозеф Байден «був перевантажений роботою та недостатньо відпочив».

Нагадаємо, що у США 27 червня відбувся перший раунд дебатів між кандидатами в президенти республіканцем Дональдом Трампом та демократом Джо Байденом. Вони закінчилися повним провалом для чинного глави держави. Голос президента часто був захриплим, а сам Байден втрачав хід думок або намагався чітко висловити свою думку. Пізніше Білий дім пояснив це застудою.

Після цього демократи заговорили про можливу заміну кандидата. Зокрема редколегія газети The New York Times, яка вважається одним із рупорів Демократичної партії США, закликала Байдена вийти з президентської гонки, а самій партії зайнятися пошуком іншого кандидата. Вони зазначили, що Байден був «чудовим президентом» і під його керівництвом «нація процвітала», але найбільша послуга, яку він зараз може зробити державі, оголосити, що не балотуватиметься на другий термін. За їх словами, Байден на теледебатах виглядав «як тінь великого державного службовця».

Додамо, що вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Вибори стануть 60 президентськими виборами в історії країни, на яких може бути обраний 47 президент США (у разі, якщо 46-й президент Джо Байден програє вибори).

Теледебати відбулися вперше ще до проведення національних партійних з’їздів, тобто до офіційного висування кандидатів. Очікується, що Трампа затвердять на липневому з'їзді республіканців у Мілуокі, а Байдена – лише у серпні на з'їзді демократів у Чикаго.