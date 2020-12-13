Міністерство юстиції США направило запити до низки компаній щодо діяльності Хантера Байдена

Міністерство юстиції США направило запити щодо діяльності Хантера Байдена у понад двох десятках юридичних осіб, серед яких і українська газова компанія Burisma. Ці запити відомство направило в рамках розслідування про сплату податків сином обраного президента США Джо Байдена, пише інформаційна агенція Аssociated Рress із посиланням на власні джерела у міністерстві.

Запит про інформацію щодо роботи з такою кількістю компаній та організацій, як зазначає агентство, вказує на великий розмах розслідування. Однак невідомо, чи діяльність Хантера Байдена в українській Burisma є центральною частиною федерального розслідування, чи прокуратура просто шукає інформацію про всі його джерела доходів за останні роки. AP зауважує, що прокурори також зацікавлені діловими зв’язками Байдена-молодшого у Китаї та в інших країнах.

Про те, що прокуратура штату Делавер розслідує можливі податкові порушення Хантера Байдена, повідомив сам син обраного президента США у середу, 10 грудня. Тоді він заявив, що «впевнений у тому, що професійний та об’єктивний розгляд цих питань продемонструє законність його справ».

До слова, Хантер Байден увійшов до наглядової ради української газової компанії Burisma Group, засновником та президентом якої є екс-міністр екології Микола Злочевський, у 2014 році. За даними ЗМІ, розслідування щодо Байдена-молодшого стосовно сплати податків було розпочато ще у 2018 році – за рік до висунення Джо Байдена кандидатом на президентських виборах США.

У доповіді комітетів Сенату США з внутрішньої безпеки, урядових питань і фінансів стверджувалося, що Хантер Байден та його ділові партнери протягом декількох років отримували «мільйони доларів сумнівного походження від іноземних громадян».