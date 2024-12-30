Пентагон перебуває в процесі доставки сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень бронетехніки

Передаючи Києву майже 2,5 млрд доларів, Міністерство оборони США використало всі залишки грошей в рамках програми USAI. Про це у понеділок, 30 грудня, повідомив Білий дім.

США виділяють нову військову допомогу Києву на суму у 2,47 млрд доларів, аби допомогти Україні з протиповітряною обороною, артилерією й іншими критичними системами озброєння. Зокрема, вона включатиме:

1,25 млрд доларів для українських військових,

1,22 млрд доларів на Ініціативу сприяння безпеці в Україні.

Відтак адміністрація президента Байдена повністю використала призначені для України 61 млрд доларів допомоги, яку Конгрес заклав у квітні в рамках програми USAI.

Байден доручив своїй адміністрації продовжувати надавати Україні якомога більшу допомогу. Зараз Пентагон перебуває в процесі доставки сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень бронетехніки.

«Під моїм керівництвом Сполучені Штати продовжуватимуть невпинно працювати над зміцненням позицій України у цій війні протягом решти часу мого перебування на посаді», – зазначив президент США.

Також США нададуть Україні 15 млрд доларів, що будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів. 30 грудня Мінфін України та Світовий банк підписали відповідну угоду, що передбачає використання цієї суми у межах проєкту PEACE in Ukraine.

«Це будуть кошти у межах проєкту PEACE in Ukraine та частина внеску США на суму 20 млрд доларів за ініціативою G7, які спрямуємо на соціальні та гуманітарні видатки», – розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 27 грудня радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі повідомляв, що новий безпековий пакет міститиме озброєння для посилення спроможностей Збройних сил України, зокрема у боях з північнокорейськими військами, так і для захисту українських міст і сіл від російських ракетно-дронових атак.

За інформацією агентства Associated Press пакет міститиме значну кількість боєприпасів для зенітно-ракетних систем NASAMS та системи протиповітряної оборони HAWK. Також українські захисники отримають ракети Stinger та артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.